El Baxi mai va per sota però no remata fins a l'última acció

La victòria es va encarar molt bé des del principi i en l'inici del segon quart els manresans van tenir el seu màxim avantatge, un 34-16. Però el València va saber reaccionar i en els darrers minuts ja es va aparellar al Baxi (72-72, 74-74, 76-76). I Ryan Toolson va decidir amb un triple al límit.



Un Baxi pletòric (31-14)

Pedro Martínez va apostar en un principi per Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els manresans es van escapar amb un 10-1 favorable als dos minuts de partit amb 5 punts de Dulkys, un triple de Toolson i cistella de Mitrovic. Loyd va reduir des del 6,75 pels valencians amb el 12-7. La resposta va ser immediata, de Magarity (15-7). Juanpi Vaulet va entrar per Dulkys i Toolson va clavar el 17-9 als cinc minuts.

Ja amb Kravish en pista, el Baxi es va posar 10 punts més amunt amb el 19-9 de Magarity. Els bagencs van obrir més forat amb el 23-10 gràcies a dues cistelles seguides de Kravish que van obligar Jaume Ponsarnau a demanar un temps mort. Eulis Báez ja era en pista i Cvetkovic va rellevar Dani Pérez que ja es va asseure amb un total de 6 assistències. El serbi de seguida va anotar, i Ryan Toolson va col·locar el 27-12. El marge va créixer fins al 31-14.



El València s'apropa (44-34)

Malgrat que Mike Tobey va ser un malson a sota quan es va obrir el segon quart, el Baxi no va abaixar el to. Un triple de Cvetkovic i un bàsquet de Báez (36-21) van fer que els manresans, amb Guillem Jou en pista, aguantessin. Durant tres minuts els àrbitres van estar revisant una clara antiesportiva d'Abalde a Báez, que va aprofitar els tirs lliures. Van tornar Pérez i Toolson, i Vam Rossom va clavar el 38-24. Luka Mitrovic va posar el Manresa 16 punts amunt. Dubljevic feia els 2 primers punts i, de pas, Magarity ja tenia 3 faltes.

L'encert en atac s'havia esvaït i el València va poder retallar fins al 42-30 a un minut pel descans. Toolson va rebre unes injustes passes assenyalades per part dels àrbitres i Loyd va posar el 42-32 i la diferència de deu punts es va aguantar a la mitja part (44-34).



Cvetkovic aguanta (60-48)

El Manresa va retornar a la pista amb el mateix cinc del principi. Dulkys no va poder aprofitar dos intents triples però Dani Pérez va posar el 46-36. Dos tirs lliures de Loyd (va fallar el seu tercer) van apropar els valencians a 8 punts. Mitrovic va errar dos tirs lliures tot seguit i Dulkys va cometre la tercera falta. Abalde col·locava el 46-40 i Luka Mitrovic va donar un pèl d'aire amb una cistella.

El Baxi va aguantar amb dos tirs lliures a càrrec de Toolson (52-42) quan faltaven cinc minuts pel final d'aquest període. Van entrar Cvetkovic, Jou i Vaulet. També Kravish, que va fer una esmaixada amb passada del serbi que va anotar el 58-44 i va completar un parcial a favor de 10-2 quan quedaven 2'37'' per a la fi del quart que finia amb 60-48.



Toolson confirma el triomf (79-76)

Els valencians no van renunciar i es van posar a sis punts (60-54) gràcies a Loyd però la resposta de Magarity va ser oportuna, des de 6,75. Quan faltaven sis minuts, el Baxi manava (63-56) i Pedro Martínez tenia en pista l'equip inicial, amb l'entrada de Dulkys al lloc de Vaulet. El lituà va fer el 66-56. El València no va afluixar i Loyd va fer el 66-61.

L'assistència genial de Pérez va permetre a Magarity anotar el 68-61 en penjar-se de l'anella i Labeyrie només va aprofitar un tir lliure. Magarity va repetir per fer el 70-62 quan quedaven 4 minuts. Tot es complicava amb una cistella de Doornekamp (70-64) i una de Loyd (70-66), tot i les errades de Dubljevic amb dos tirs lliures. El Manresa tornava a tenir Magarity, que va esmaixar el 72-66 a 2'49'' pel desenllaç. Un rebot ofensiu permetia Loyd fer el 72-69 i una pilota perduda de Toolson era preàmbul del 72-72, triple de Doornekamp.

Al límit de la possessió, Pérez va convertir el 74-72. Els visitants no van anotar i Mitrovic es va precipitar en l'entrada a cistella i el València va tenir dos triples que va fallar, a càrrec de Loyd i Labeyrie, però el Baxi va cedir els rebots en defensa i Dubljevic va empatar (74-74) en el darrer minut. Un mig ganxo de risc de Dulkys va posar el 76-74 quan faltaven 9 segons i 6 dècimes. El Manresa no va fer falta i Abalde va penetrar per anotar, per tauler, el 76-76. Quedaven 2 segons i 7 dècimes. Després del temps mort de Pedro Martínez, es va treure en pista del València i Pérez passava la pilota a Toolson, que després de fintar el seu defensor, i des d'un lateral, va anotar el decisiu 79-76 que va donar la victòria