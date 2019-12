Els jugadors del Baxi visiten els nens i nenes de la planta de pediatria de Sant Joan de Déu

Com cada any quan s'acosten les dates nadalenques, els jugadors del Baxi Manresa han estat aquest migdia de dilluns a la planta de pediatria de l'hospital Sant Joan de Déu. Allà han portat alegria i regals als nens i nenes que hi són ingressats aquests dies.

A la plantilla l'han acompanyada en aquesta visita l'entrenador Pedro Martínez, el president Josep Sàez i el director esportiu, Román Montañez. El Baxi, que diumenge va aconseguir una brillant victòria sobre el València Basket (79-76), l'espera un important partit, diumenge a Sevilla, a la pista del cuer que és el Coosur Betis.