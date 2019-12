Toolson es vesteix de Pare Nadal (79-76)

En poques setmanes tot al voltant del Baxi Manresa ha donat un tomb, i positiu. El triple de Magarity amb l'UCAM Múrcia, del qual ahir vam veure'n una reedició amb el de Ryan Toolson al València Basket, sí que ha estat un punt d'inflexió si mirem tot el que ha vingut després. Han estat tres les victòries en els darrers quatre partits, s'ha cedit només al Congost i al davant hi havia el Barça.

Tot el que abans era creu, amb les derrotes als darrers instants, ara s'ha girat a favor. De la depressió a tota la confiança per jugar-se unes pilotes que són decisives, les que valen els partits, guanyar o perdre. I és que els 3 partits que s'han guanyat, que han posat el 5 en el nombre total de partits guanyats, s'han decantat en finals histèrics, en els quals els nervis eren el principal enemic. Triples vitals en el cas de l'UCAM Múrcia i ahir amb l'equip de Jaume Ponsarnau, i a la pròrroga a Badalona enfront d'una Penya que es va creure vencedora abans d'hora.

En altres moments d'aquest curs era letal que al Manresa l'equip rival li recuperés un clar avanatatge, era el preludi de la derrota. Ahir, però, no va ser així. El Baxi va tenir fins a 18 punts d'avantatge abans de la mitja part i vencia de 12 quan començava el darrer quart. El València li va fer la remuntada però els homes de Pedro Martínez, tot i que cansats, no es van desmoralitzar. En aquests finals, les cames pesen però el cap és allò determinant, el que paralitza o pot impulsar a la victòria. En la jugada final, Dani Pérez i Toolson van ser molt llestos i el nord-americà també prou encertat. Tampoc en aquest cas no és estrany, és un dels millors jugadors de la lliga. Ara està a punt de poder batre el rècord vigent de tirs lliures consecutius encertats a la lliga que té Nacho Ordín des de l'any 2002, amb 70 de 70. Toolson, amb els dos d'ahir, està en 68/68 i és una marca que pot caure en el partit del proper diumenge a Sevilla davant del Coosur Betis, una cita contra un rival directíssim.

El Manresa ha anat recuperant els jugadors que tenia lesionats, i ara li falten Pere Tomàs, Jordan Sakho i Frankie Ferrari, que en té per unes setmanes més. La seva baixa ha suposat una ocasió per a Dani Pérez, que hores d'ara ja s'ha reivindicat clarament com un dels millors bases de la competició. Però altres jugadors també ja han sabut trobar el seu lloc i l'entrenador els ha posat en les posicions idònies, i els ha tret millor rendiment.

El club també ha estat encertat i ha prioritzat el tema esportiu al dels diners. Segur que les continuïtats de Mitrovic i Dulkys suposarà haver de fer despeses extres que no eren pas previstes al principi de curs. Però eren necessàries per encaminar de forma adequada l'equip, per poder enfortir-lo i evitar que s'enfonsés. El Manresa va anunciar que el jugador serbi seguia i ahir va ser l'entrenador Pedro Martínez qui anunciava que el lituà acabarà la temporada, en un altre gran regal previ a les festes de Nadal. De fet, segons va explicar, el jugador tenia un contracte fins a final de temporada i era el Manresa qui tenia l'opció de tallar-lo si ho creia oportú, precisament ahir.

L'abraçada Pedro-Toolson



I en aquest marc positiu, tot i que sense caure en eufòries, com ahir va advertir també Pedro Martínez, és del tot significativa la imatge al final del partit de l'entrenador amb Ryan Toolson. Abraçats i celebrant com calia la victòria. Aquest diari va ser el que va explicar que la relació de l'un amb l'altre era complicada des que van coincidir, anys enrere, en el Gran Canrària. Però ambdós han sabut prioritzar el bé comú, i això els honora. El Baxi necessita tots dos, són dos puntals. Ho seran en el partit contra el Betis, que no serà en absolut fàcil, encara que el conjunt andalús estigui per sota. S'hi jugarà molt i no perdonarà res.