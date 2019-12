«El triple no ha estat pissarra, ha estat un mèrit de Dani Pérez i de Ryan Toolson»

Primer ho va explicar Toolson abans de dutxar-se, en el vestidor. I uns moments després ho va ratificar Pedro Martínez en roda de premsa. El triple final victoriós no estava preparat en el temps mort anterior i van ser els jugadors qui el van improvisar damunt del parquet. Toolson, un cop més heroi en aquest Baxi, va relatar que, quan quedaven 2 segons i 7 dècimes pel final, «la jugada era una passada per a l'alley-oop de Juanpi Vaulet però ells estaven en zona i el Dani m'ha passat a mi la pilota. He pogut fintar l'home que m'ha sortit a tapar-me i estic molt content d'haver anotat. En el partit de Badalona, abans de la pròrroga, vaig fallar el triple que ja ens hauria donat la victòria».

Pedro Martínez definia el triple de Ryan Toolson com «un bàsquet de molt caràcter, de personalitat, que tots sabem que la té. Aquesta serà la jugada de la setmana de la lliga ACB, de la temporada no, ja hem guanyat altres partits d'una forma miraculosa». I de la jugada en concret explicava que «ha estat un mèrit del Ryan i del Dani, que ha fet onze assistències, i aquesta era l'onzena i ha llegit molt bé que hi havia un avantatge. No, no estava preparat aquest tir, sempre és benvingut que el Ryan llanci un triple final, però no ho hem parlat durant el temps mort. Sí que era una possibilitat que el València es posés en zona però ens ha sorprès. El bàsquet, en tot cas, és dels jugadors, no dels tècnics, i uns grans jugadors com el Ryan i el Dani han trobat l'avantatge».

Amb 3 victòries en els 4 últims partits, Pedro Martínez valora que «hem patit molts problemes però la temporada s'acabarà el maig i l'any la setmana vinent. El que vull subratllar és que ara no hauríem de caure en l'eufòria. Hem d'estar molt contents, però xafant sempre de peus a terra, i mantenir en tot moment la humilitat. La lliga ACB té una gran igualtat, l'Estudiantes ha guanyat amb claredat, i això és segur que serà molt dur i llarg. De cara als nostres objectius, avui sí que hem donat un petit pas que és important, però vindran moments molt complicats i la qüestió és que no ens creguem que tenim res fet perquè no és veritat».

Sobre Dani Pérez va dir que la seva temporada «té molt mèrit i el que m'agrada molt és que avui el València ha canviat la defensa que li feien i la segona part sí que ell ha tingut més dificultats però ha fet un parell de cistelles importants al darrer quart. No només és tota la seva qualitat amb les passades sinó la seva personalitat, ens està donant molt». Va elogiar també la feina de Magarity, Vaulet i Cvetkovic, «qui ha jugat després d'uns dies sense fer-ho i no era gens fàcil per a ell, i ens ha ajudat».

Sobre l'afició va opinar que «tot el que digui serà poc. L'ambient al Congost va ser un dels motius per als quals vaig venir al Manresa, jo sabia que no estaríem mai sols. Ha estat fantàstic, amb una gent que és super positiva i entesa».



Content per mantenir Dulkys

Al final de la roda de premsa se li va preguntar per la continuïtat de Dulkys: «Es queda fins a final de temporada. Ja tenia contracte i l'opció del club era tallar-lo, però estem molt contents amb ell i que continuï ens agrada molt».