El Baxi Manresa felicita el Nadal amb un emotiu vídeo narrat per Pedro Martínez i Guillem Jou

El Baxi Manresa felicita el Nadal i desitja un bon 2020 amb un emotiu video de gairebé dos minuts en el qual els jugadors són els protagonistes i l'entrenador, Pedro Martínez, el narrador, juntament amb Guillem Jou, un dels capitans de l'equip. Amb imatges dels integants de la plantilla es repassen valors de l'equip, del club i de la ciutat.

El fil argumental del vídeo és una carta que els representants del club envien als Reis Mags, Pare Nadal, Tió i resta d'esperits nadalencs. D'aquesta manera comença un text on, lluny de demanar res per a l'equip, es fan peticions senzilles per als més necessitats. El text acaba donant valor als elements que ja té el club, com ara la seva afició i els moments màgics.