Dulkys i Mitrovic completen un equip de 14

La continuïtat, confirmada els darrers dies, de Luka Mitrovic i Deividas Dulkys, fa que el Baxi Manresa mantingui els 14 homes que té actualment a la plantilla, una xifra que caldrà veure si des del club es manté o bé es retalla en els propers dies o setmanes amb alguna baixa. Aquest darrer cap de setmana, els dos jugadors que no van entrar en la convocatòria de Pedro Martínez van ser Luke Nelson i l'encara lesionat Jordan Sakho. Sí que va formar part dels 12 escollits, com a Badalona, un Pere Tomàs que no va jugar però que la seva presència completava les fitxes de jugadors nacionals que exigeix la normativa ACB.

Tot fa pensar, però, que Tomàs sí que estarà disponible per a l'important partit a la pista del Betis que el Manresa jugarà aquest proper diumenge a partir de les 12.30 hores. L'equip sevillà ara mateix és el cuer amb 3 triomfs, 2 menys que un Baxi (5) que ha pujat fins al catorzè lloc però que només té un partit de marge amb la zona de descens: el penúltim és el Montakit Fuenlabrada (4), que està igualat amb l'Estudiantes (4) i l'UCAM Múrcia (4).

La plantilla del Manresa està formada per 14 jugadors, que en són 15 si comptem Ferrari, però això quan aquest pugui tornar a estar disponible. A final de gener o bé a la primeria de febrer, entrarà per a un Aleksandar Cvetkovic, vinculat al Baxi per un contracte temporal. L'equip l'integren els bases Dani Pérez i Cvetkovic (Fer-rari); els ales i escortes, Luke Nelson, Deividas Dulkys, Ryan Toolson, Guillem Jou, Juanpi Vaulet i Pere Tomàs; els ala-pivots i pivots, Eulis Báez, William Magarity, Luka Mitrovic, David Kravish, Yankuba Sima i Jordan Sakho.

El Manresa ha fet un esforç evident per tenir un plantilla llarga, amb el cost afegit que això suposa, i s'hi ha vist obligat en bona part per les lesions que ha tingut, més de 15 en el que portem de curs, alguna de llarga. L'avantatge ha estat poder afegir un parell de jugadors que s'han convertit en peces importants per a Pedro Martínez, com són Mitrovic i Dulkys. També, els qui han arribat amb la competició ja començada són Nelson (amb un vincle fins a final de temporada) i el ja esmentat Cvetkovic, que no pot jugar al Champions League ja que s'han esgotat els canvis a la fase de grups.

Román Montañez, el director esportiu del Bàsquet Manresa, diu que «hem valorat el que aporten Mitrovic i Dulkys a l'equip, que és important. En el cas del Deividas, s'ha adaptat bé a la posició de tres per jugar al costat del Ryan i té un molt bon rendiment». Si des del club hi ha previst fer algun altre moviment o desprendre's d'algun jugador, Montañez ha afirmat que «ho anirem veient sobre la marxa, de moment gestionarem aquesta plantilla de 14 i esperarem que es vagin recuperant els jugadors. El Pere està a punt per tornar, Jordan Sakho començarà a treballar amb el preparador físic i esperem que el gener torni el Frankie».

El Baxi ha renovat Mitrovic fins a fi de temporada allargant més el segon contracte temporal. Pel que fa a Dulkys, tenia lligam fins al final de curs i era el Manresa qui podia tallar-lo aquest desembre.