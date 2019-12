El Baxi viatja a Sevilla per allargar la ratxa positiva i deixar tocat un rival directe

La quinzena jornada de la lliga ACB porta el Baxi Manresa a la pista del cuer, el Coosur Betis, en el millor moment de la temporada. L'equip de Pedro Martínez, que ha guanyat 3 dels seus 4 últims partits a la competició domèstica, es presenta diumenge al pavelló San Pablo (12.30 hores) amb la intenció d'allargar la seva ratxa positiva i obrir marge amb el Betis, al qual deixaria tocat en cas de batre'l. Els manresans tenen ara 5 triomfs per 3 del conjunt que entrena Curro Segura. El Baxi arriba amb el record recent de la victòria sobre el València Basket amb el triple al darrer segon anotat per Ryan Toolson.

Pedro Martínez, que aquest diumenge pot fer reaparèixer al capità Pere Tomàs ja plenament recuperat de la seva lesió al bessó de la cama dreta, ha dit en la prèvia que espera "la màxima concentració de l'equip, si pensem que serà un partit fàcil, ens equivocarem. La lliga ACB té molta igualtat i el Betis és un rival que té talent,amb jugadors amb capacitat d'anotar, que juguen amb ritme viu. És un partit molt complicat; en aquesta lliga, la classificació pot canviar en dues setmanes".

Fins aquest dissabte el Baxi no decidirà quin jugador és el descartat per al partit. Lesionats encara Sakho i Ferrari, Pedro Martínez disposa de 13 jugadors i n'ha de deixar fora un. Fa dues setmanes, a la pista del Joventut, va quedar fora Cvetkovic. En el partit contra el València qui no va entrar en acta va ser Luke Nelson.