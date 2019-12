El Baxi té una oportunitat d'or a Sevilla

El Baxi afronta el darrer partit de l'any 2019 en el millor moment d'una temporada que està sent ben complicada. L'equip entrenat per Pedro Martínez aconseguiria un doble objectiu si vencés aquest migdia a la pista del Coosur Betis: guanyar el seu sisè partit (en una ratxa positiva que seria de 4 de 5 en les últimes jornades) i deixar encara més tocat i despenjat el cuer de la lliga ACB. De cara al partit d'avui, que començarà a les 12.30 hores, el Manresa ha tornat a descartar Luke Nelson.

Pedro Martínez avisa que com a rival hi haurà un Coosur Betis que «ha guanyat en tres dels partits que porta al seu pavelló, i els altres tres, els que ha perdut, han estat contra el Reial Madrid, el Barça i el Saragossa. Aquest darrer el tenia guanyat, i contra el Barça va competir però va perdre per 95-100. És un partit complicat i espero que la concentració dels jugadors sigui màxima. Pel que jo he vist durant la setmana, no tinc motius per pensar el contrari».

De les capacitats i qualitats del Betis, Pedro Martínez destaca «el talent de molts dels seus jugadors, la capacitat que tenen per anotar i el ritme viu amb el qual juguen en tot moment. A la lliga hi ha una gran igualtat, i en qüestió de dues setmanes la classificació pot canviar». El tècnic demana calma i, davant l'alegria pel triomf sobre el València, amb el triple de Toolson, adverteix que «encara ens trobem lluny de l'objectiu. El camí que ens espera és llarg, n'hem de ser tots molt conscients. De tota manera, hem de gaudir de cada moment, de les alegries també. És una competició apassionant i per a nosaltres és una sort ser-hi».

Un rival amb plantilla llarga

Curro Segura, assistent de Pedro Martínez en diferents equips, va ser el tècnic que va aconseguir fer retornar el Betis a la lliga i se li va donar la confiança per mirar de consolidar-lo a l'ACB.

De moment, li està costant. Tan sols ha guanyat tres partits, els tres al pavelló San Pablo, i ha perdut en tots els desplaçaments. Les tres victòries han estat sobre la Penya (95-88), l'Andorra (86-81) i el Movistar Estudiantes (88-66), fa quatre partits. En les últimes vuit jornades, el Betis tan sols ha estat capaç de guanyar un partit.

En tot cas, l'equip disposa d'uns jugadors, com va declarar Pedro Martínez, amb gran capacitat per anotar. Els que fan més punts són A. J. Slaughter (13,1), Whittington (9,9), Demetrius Conger (8,1) i el base turc Kenan Sipahi (7,9). I té el poder físic de jugadors com l'ala pivot niegerià Obi Enechionyia i Mamadou Niang, fins l'any passat a l'Iberostar Tenerife.

A la plantilla sevillana hi ha dos exjugadors del Manresa i molt apreciats al Nou Congost: el base Albert Oliver (6,5), encara en actiu als 41 anys, i Nacho Martín (3,6), que va ser al Bages el 2018.