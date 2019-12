El Baxi haurà de recuperar 7 punts a Sevilla

El Coosur Betis i el Baxi Manresa juguen al pavelló San Pablo de Sevilla en la quinzena jornada de la lliga Endesa. Els locals arriben al partit com a cuers amb 3 victòries i l'equip de Pedro Martínez és catorzè amb 5 triomfs. Luke Nelson ha estat el descartat també aquesta semana i continuen de baixa, lesionats, Pere Tomàs ha tornat a jugar uns minuts després d'estar de baixa i qui s'ha torçat el turemll i s'ha hagut d'asseure al tercer quart,ha estat William Magarity. Igualment, el base titular Dani Pérez s'ha retirat amb molèsties a la cama. A manca de deu minuts, el resultat és 63-56 per als sevillans.

Mal final de primer quart (23-15)

Pedro Martínez ha tret un cinc inicial amb Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els sevillans s'han posat amb un 4-0 gràcies a deus cistelles des de sota del pivot Mamadou Niang, una després de pèrdua de Dani Pérez. Mitrovic ha estrenat el caseller manresà però els locals s'han posat amb un 7-2 gràcies a un triple. Cinc punts seguits de Toolson han permès l'empat als tres minuts de joc, abans d'un dur parcial en contra de 8-0 que ha comportat el 15-7, amb dos triples del suec Tobias Borg.

Magarity ha reduït la diferencia amb una cistella de dos després d'assistència de Pérez i els primers canvis al Baxi han estat les entrades de Kravish i Vaulet. Whittington, Slaughter i Oliver han aparegut a pista pel Betis. Els manresans s'han acostat fins un 15-13 amb el sisè punt de Magarity i ja amb Cvetkovic com a director d'operacions. Després de temps mort, Toolson ha errat un tir de dos i Niang s'ha tornat a penjar en la cistella bagenca. Vaulet ha anotat però el Betis ha posat cinc punts de marge amb un tir lliure de Conger i una cistella de qualitat d'Oliver (20-15). Vaulet no ha pogut repetir i el final del quart ha estat dolent, amb el segon triple d'Enechionyia. Vuit punts per sota (23-15), la máxima diferència desfavorable fins aquell moment.

Torna Pere Tomàs i un a sota al descans (42-41)

Amb Guillem Jou que ja era en pista, el Manresa ha vist com el Coosur s'escapava de dotze punts (27-15) amb dues cistelles convertides per Slaughter (27-15), Toolson ha aparegut per donar rèplica amb un triple i Niang s'ha ressentit del genoll. Una falta antiesportiva als andalusos ha fet que que Eulis Báez (29-20) pogués reduir. El desè punt de Toolson ha significat el 29-24 però ha començat a aparèixer el local Alamazán que ha clavat des de la cantonada el 32-24.

Entre Báez, Karavish i Mitrovic han provocat que el Manresa s'hagi col·locat a només cinc punts (36-31) ja amb Pere Tomàs en pista que ha tornat a jugar després de gariebé dos mesos absent per lesió. Pablo Almazán, ja amb 7 punts, ha enfortit un Betis que manava per 38-31 abans que un tir lliure de Magarity i un triple de Dani Pérez hagin dut al 38-35 a manca de menys de dos minuts pel descans. Oliver només ha encertat un tir lliure i el triple de Dulkys ha estat el 39-38 ja al darrer minut. Enechionyia ha fallat dos tirs de 6,75 seguits i el Baxi s'ga avançat amb un 39-41 gràcies a un tir lliure de Mitrovic i dos de Cvetkovic. Quedaven tres segons i semblava que el marcador no es mouria però AJ Slaughter s'ha inventat un triple per tauler que ha deixat el 42-41 de l'equador.

Lesionats Magarity i Dani Pérez, Oliver castiga (63-56)

A la represa, el Baxi ha sortit amb Dani Pérez, Toolson, Magarity, Kravish i Vaulet que ha rebut un tap de Niang només començar. Kravish ha fallat una cistella fácil a sota i el Betis ha obert una mica de marge amb un 45-41. Sort que de seguida Toolson ha respòs amb el seu tercer triple(45-44). Mitrovic ha rellevat Kravish abans d'un nou triple local, ara de Conger. Dani Pérez ha rebut una esgarrapada involuntària d'Enechionyia que li ha fet sang, i ha hagut de ser canviat per Cvetkovic. Magarity ha errat de tres, i en cinc minuts el parcial era un escarransit 6-3, amb la cistella triple de Toolson com els únics punts manresans.

El Betis ha posat en pista de nou Oliver i un rebot ofensiu de Vaulet ha significat el 48-46. En un contracop, Magarity s'ha torçat el turmell i s'ha hagut d'asseure, rellevat per Eulis Báez que ha posat el 48-47 a quatre minuts per acabar el quart. Whittington i Vaulet han intercanviat cistelles i Oliver ha fet mal amb el triple del 53-49. Mitrovic ha tingut dos tirs lliures i només n'ha aprofitat un. Oliver ha tornat a encertar amb un triple que posava el 56-50. El Betis s'ha posat en zona i el Manresa no ha pogut anotar en una jugada embolicada de Mitrovic. Slaughter ha aconseguit treure una falta amb tres tirs lliures i no n'ha fallat cap (59-50). A dos minuts per acabar el quart, el Baxi tornava a perdre pistonada. Dani Përez. Dulkys i Kravish eren a la pista, i el pivot americà ha reduït una mica (59-52). També ha tornat Pere Tomàs. Izundu ha esmartxat i s'ha hagut de retirar Pere Tomàs amb dolor a la cama esquerre. Eulis Báez ha errat dos llançaments des de la personal. No ha perdonat Almazán (63-54) ni tampoc Cvetkovic (63-56). El coixí del Betis és de set punts.