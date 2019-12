El Baxi perd de 8 punts al final del primer període

El Coosur Betis i el Baxi Manresa juguen al pavelló San Pablo de Sevilla en la quinzena jornada de la lliga Endesa. Els locals arriben al partit com a cuers amb 3 victòries i l'equip de Pedro Martínez és catorzè amb 5 triomfs. Luke Nelson ha estat el descartat també aquesta semana i continuen de baixa, lesionats, Jordan Sakho i Frankie Ferrari

Mal final de primer quart (23-15)

Pedro Martínez ha tret un cinc inicial amb Dani Pérez, Toolson, Dulkys, Magarity i Mitrovic. Els sevillans s'han posat amb un 4-0 gràcies a deus cistelles des de sota del pivot Mamadou Niang, una després de pèrdua de Dani Pérez. Mitrovic ha estrenat el caseller manresà però els locals s'han posat amb un 7-2 gràcies a un triple. Cinc punts seguits de Toolson han permès l'empat als tres minuts de joc, abans d'un dur parcial en contra de 8-0 que ha comportat el 15-7, amb dos triples del suec Tobias Borg.

Magarity ha reduït la diferencia amb una cistella de dos després d'assistència de Pérez i els primers canvis al Baxi han estat les entrades de Kravish i Vaulet. Whittington, Slaughter i Oliver han aparegut a pista pel Betis. Els manresans s'han acostat fins un 15-13 amb el sisè punt de Magarity i ja amb Cvetkovic com a director d'operacions. Després de temps mort, Toolson ha errat un tir de dos i Niang s'ha tornat a penjar en la cistella bagenca. Vaulet ha anotat però el Betis ha posat cinc punts de marge amb un tir lliure de Conger i una cistella de qualitat d'Oliver (20-15). Vaulet no ha pogut repetir i el final del quart ha estat dolent, amb el segon triple d'Enechionyia. Vuit punts per sota (23-15), la máxima diferencia desfavorable.