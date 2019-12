Pedro Martínez diu que la lesió de Dani Pérez sembla greu i el jugador espera que no ho sigui tant

La part negativa del partit a Sevilla ha estat la lesió del base Dani Pérez, la dissetena que pateix el Manresa en aquesta temporada, camí d'un rècord de malastrugança. En el tercer quart, i quan el Baxi estava perdent per 59-52 (al final ha guanyat per 88-89), el jugador d'Hospitalet s'ha hagut d'aturar per una estrebada i ha demanat al canvi. Així ho ha explicat al micròfon de Canal Taronja: "He notat una punxada als isquiotibials de la cama esquerra i he decidit parar per no agreujar la lesió. Espero que no sigui greu, són situacions que es donen a l'esport, ho has d'acceptar. Som un equip, en tot cas, que no renuncia a res, com s'ha vist avui. Perdent d'onze punts hem continuat lluitant. Anem a més i som un bon equip, a mesura que passen les setmanes hem millorat, sabem a què juguem i cadascú té molt clar quin és el seu rol".

Aquest dilluns es faran proves al jugador per esbrinar quin és l'abast de la lesió muscular als isquiotibials. Per cada centímetre de ruptura, normalment, és una setmana de baixa. Caldrà veure quantes són les que li tocaran a Dani Pérez, absent per al partit del diumenge que ve al matí a la pista del Kirolbet Baskonia amb seguretat.

Pedro Martínez, s'ha mostrat preocupat i una mica pessimista sobre la lesió de Dani Pérez, en la roda de premsa de final del partit. El tècnic ha manifestat que "la lesió sembla greu. És difícil tenir més mala sort i desgràcia amb les lesions que nosaltres. El Dani era gairebé el nostre millor jugador de l'equip a les últimes setmanes, i els companys han rebut un cop moral quan ha hagut de deixar la pista, però s'han pogut recuperar amb molta fe i buscant un impossible. Tenim una dinàmica competitiva molt bona i una gran confiança en els finals de partit". Sobre les lesions en particular dels bases, Martínez ha afegit "aquesta temporada, en un moment o altre, ja se'ns han lesionat tots. Una situació desesperada. Ferrari dues vegades, i Marc Peñarroya, Luke Nelson que va tenir un esquinç de turmell, i ara Dani Pérez"



Ferrari, un mínim de dos mesos



Qüestionat en particular per Frankie Ferrari, que és a Estats Units recuperant-se de la seva operació al peu esquerre i de qui s'especulava que podria reaparèixer a finals de gener segons la primera informació del club, Pedro Martínez ha deixat clar que caldrà esperar més: "No hi compten encara, és una lesió de llarga durada, per més de dos mesos encara". És a dir, segons aquestes paraules, fins al març i després de la Copa del Rei, Ferrari no estarà disponible. Cvetkovic és el seu relleu temporal i amb la lesió de Dani Pérez, Luke Nelson (avui el jugador descartat) haurà de tornar a fer funcions de base.

L'entrenador també ha desvelat que Guillem Jou no ha jugat més perquè ha demanat el canvi en trobar-se malament. Avui ha tornat a jugar uns minuts Pere Tomàs (6 en concret i ha fet 2 punts) després de la lesió al bessó esquerre que l'ha tingut dos mesos fora de la competició. A més a més de Ferrari, i de Dani Pérez, està de baixa Jordan Sakho tot i que sembla que en pocs dies podrà ja incorporar-se i disputar partits.