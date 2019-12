Pas de gegant a la pista del cuer

Només els isquiotibials de la cama esquerra de Dani Pérez creen neguit a un Baxi Manresa que, amb la victòria d'ahir a Sevilla, deixa a dos triomfs la zona de descens. Ha estat un mes de metamorfosi de l'equip, de guanyar confiança i partits. Quatre victòries en cinc partits, les tres darreres seguides, per tal d'arribar a les sis victòries. Encara no garanteixen res, tot i que podria ser una bona mitjana per arribar a les 12 que en teoria es necessiten per salvar-se, tot i que algun equip ha baixat amb aquesta xifra al final de temporada, i el Fuenlabrada ho va fer amb 13.

El Baxi va guanyar a Sevilla amb un Betis cuer que va acabar patint la seva pròpia pressió per vèncer i la por de perdre un altre partit. I ho va fer amb el seu estil en els darrers partits. Amb confiança i fe en els últims minuts, ahir després de no haver jugat un bon partit. Perdia d'11 punts quan tan sols faltaven sis minuts per acabar, però Ryan Toolson va donar esperances amb sis triples, i un William Magarity ple d'amor propi s'hi va afegir amb set punts al tram final. Compte amb el darrer quart del Baxi: 33 punts, amb 15 de Toolson. Els manresans no es van posar al capdavant fins al darrer minut, amb un 88-89 culminat per Aleksandar Cvetkovic, molt serè en els tirs lliures. I, en la última jugada, la feina col·lectiva de tots els homes en pista, després de viure dos temps morts (un de cada entrenador, amb Pedro Martínez canviant decisions de forma oportuna), va impedir que el Betis anotés. Victòria al límit, com amb l'UCAM, la Penya a la pròrroga i el València amb el triple de Toolson.

La victòria d'ahir es va consumar sense Dani Pérez, i això té un mèrit afegit. Les lesions són un turment per al Baxi durant tota la lliga, i més en el cas dels bases. Pedro Martínez ho ha qualificat com una «situació desesperada». Sense Ferrari s'han pogut guanyar quatre partits i sense Dani Pérez es va vèncer ahir perquè l'equip s'ha consolidat. Cada home està aportant, com ahir Cvetkovic, que en els moments més complicats va demostrar implicació i un encert en el tir que li és reconegut. Ara, però, s'ha de veure què passa amb la lesió muscular de Pérez a la cama esquerra, en els isquiotibials. Caldrà veure quantes setmanes haurà d'estar de baixa, si en seran un parell o moltes més, com temia ahir Pedro Martínez, que, de pas, va advertir que Ferrari no tornarà com a mínim fins d'aquí a dos mesos. Per tant, Cvetkovic haurà d'estar en l'equip fins que l'americà no estigui del tot recuperat, i en els propers partits haurà d'ajudar com a base un Luke Nelson que ahir va ser el jugador descartat. Pere Tomàs va tornar i tampoc no falta gaire per a la recuperació del pivot Jordan Sakho.



Igual que el Barça o el València



Al marge de la seva victòria, aquest ha estat un cap de setmana farcit de bones notícies pel que fa a resultats. Tots els rivals directes del Manresa han perdut. Queden amb quatre triomfs, a dos del Baxi, l'UCAM Múrcia, el Fuenlabrada i l'Estudiantes, que és el penúltim. Amb tres es manté cuer el Coosur Betis.

El Manresa no aconseguia quatre victòries en cinc partits des de la jornada 18 a la 22 de la temporada passada, i dues seguides a fora des del mes d'octubre del 2018 (amb l'Andorra i el Múrcia). Tres de seguides, com ara, es van obtenir l'abril del 2019, a casa amb l'Iberostar i el Delteco, i a fora davant de l'Herbalife.

Una xifra del darrer mes de lliga del Baxi. Ha guanyat quatre partits a l'ACB, tants com dos equips d'Eurolliga com el Barça i el València. Només un pletòric Saragossa n'ha obtingut més (5). El Reial Madrid s'ha quedat amb tres, com molts equips que estan lluitant per la Copa. Dels equips que el Baxi té al darrere, un triomf del Betis i l'Estudiantes, i cap de l'UCAM i el Fuenlabrada.