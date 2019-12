El Baxi perd Dani Pérez per quatre setmanes

El Bàsquet Manresa no podrà comptar amb Dani Pérez per a les properes quatre setmanes de lliga ni per les jornades d'aquest proper mes de gener de la Champions. El club ha informat aquest matí de dimarts que la lesió que es va fer diumenge en el partit contra el Betis, a Sevilla, és al bíceps femoral de la cama esquerre i que el període de baixa estimat és de 4 setmanes.

Ara, el Baxi disposa com a base del serbi Aleksandar Cvetkovic i del británic Luke Nelson. Caldrà veure si hi ha alguna nova incorporació, atès que Frankie Ferrari no estarà disponible fins el març, com a mínim, segons va explicar el tècnic Pedro Martínez.