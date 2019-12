L'impactant testimoni de Ryan Toolson com a víctima de bullying: «Patia ansietat i depressió»

En el marc de la campanya impulsada per l'ACB anomenada #TodosContraElBullying, Ryan Toolson ha explicat com és ser una víctima d'aquest tipus d'assetjament, ja que ell mateix ho va patir en primera persona quan era petit.

El jugador franquícia del Baxi Manresa ha assegurat que de petit «era força prim. No vaig créixer fins l'institut als Estats Units i normalment és el que passa, és una mica més fàcil barallar-se amb aquest tipus de gent». A més, Toolson ha mostrat la seva preocupació com a pare: «No em va agradar gens a mi, i espero que no els passi ni als meus fills ni a ningú».

Sobre aquella etapa, l'escorta americà confessa que va patir «una mica d'ansietat, depressió, no agradava a ningú, la gent no volia jugar amb mi a la pista i em costava molt».