Problemes de base que fa un any que duren

Ser base i jugar a Manresa és una feina de risc». Va ser la piulada que el tècnic, Pedro Martínez, va fer a Twitter després de veure que Dani Pérez havia de deixar la pista en el duel contra el Betis i tement que podria perdre el director de joc de l'Hospitalet unes quantes setmanes. Finalment, el club ho va confirmar 48 hores després, just abans del dia en què no hi ha diaris. El jugador es perdrà un mes per culpa d'una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra.

S'afegeix a les absències del base titular, Frankie Ferrari, que encara trigarà més de dos mesos a tornar, i del jove Marc Peñarroya, que es va lesionar a la part inferior de la tíbia de la cama esquerra en el duel del seu equip contra el Lietkabelis, a final del mes d'octubre. Aquest fet provoca que a la plantilla només quedi sa el serbi Aleksandar Cvetkovic, reforç temporal per suplir Ferrari. També hi és el santpedorenc David Òrrit, que, ara per ara, no entra als plans de l'entrenador.

Tot aquest seguit de circumstàncies desafortunades, que en Ferrari han suposat dues lesions de quiròfan en dos mesos, completen un annus horribilis en la posició de base del Baxi. Des que Alex Renfroe va anunciar que se n'anava al Partizan de Belgrad en la vigília de Nadal del 2018, un total de nou jugadors (sense comptar Òrrit) han exercit de base en els bagencs els darrers dotze mesos. D'aquests, sis s'han lesionat i s'han perdut partits, i fins i tot un d'ells que ara l'entitat podria repescar tampoc no pot jugar perquè també s'ha fet mal.



Ni els de fora



És el cas del mataroní Dani Garcia. L'any passat va jugar a la LEB Or, a l'Osca, i va tornar per disputar la part final de la temporada a l'ACB vista la plaga de lesions. Enguany ha tornat a ser cedit al club aragonès, però una acció fortuïta contra el Breogán va provocar-li una lesió al turmell dret, del qual va ser intervingut el 30 de novembre. Repescar-lo podria ser una bona opció, però no és possible.

Dani Garcia va acabar la temporada al Manresa l'any passat perquè, després de Renfroe, també es van lesionar Jakis Gintvainis i Corey Fisher. El lituà, que ara fa un any també estava de baixa per problemes musculars, va tornar a mig gas i a final de febrer va decidir abandonar el Baxi, amb el qual havia ascendit des de la LEB Or, per recuperar-se de problemes a l'espatlla. Ara juga en un equip polonès, l'Spojnia.

Pel que fa a Fisher, que ja va arribar curt de forma, es va lesionar al psoes el març i ja va esclatar definitivament l'abril en fer-se un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cama esquerra a Gran Canària. Ja no va tornar a actuar més. Iffe Lundberg va ser qui va exercir de base més temps durant la temporada; sorprenentment, vistos els precedents, sense problemes físics. En aquell tram, el club també va disposar de Sergi Garcia, cedit pel València, que també va aguantar.



Tres i mig, enguany



I el problema de base s'ha reproduït enguany. Frankie Ferrari, el titular, es va trencar un os del canell en el primer partit de lliga contra l'Unicaja. Va haver de ser operat i es va perdre un mes de competició. Va tornar a final d'octubre i, un mes després, es va trencar un altre os, en aquest cas del peu esquerre, a Saragossa. No s'espera que torni a les pistes fins que la primavera s'acosti.

Després de la primera lesió de Ferrari va debutar el jove Marc Peñarroya, que tampoc no va durar gaire. En el seu segon partit, contra el Lietkabelis, va xocar amb un adversari i es va fer una fractura en un turmell. També és baixa de llarga durada. Fins i tot Luke Nelson, que va arribar per ser escorta i ha actuat de base a la Champions, per necessitats del club, va caure en la maledicció i es va torçar un turmell abans de jugar contra l'UCAM Múrcia.

La lesió muscular de Dani Pérez, molt exigit físicament en el tram inicial de la temporada per les absències dels companys, podia ser fins i tot previsible, però deixa l'interí Cvetkovic sol i sense poder jugar-ho tot, ja que no està inscrit per a la Champions.