VÍDEO | Toolson ensenya el 'secret' dels tirs lliures al seu fill

Ryan Toolson és un especialista anotant tirs lliures. Això ho ha anat demostrant durant la seva carrera i sobretot a Manresa, on aquesta temporada ha igualat el rècord de Nacho Ordín, que,quan jugava a les files del Granada el 2002 va acumular un 70/70 en tirs des de la línia.



Aques dijous, l'escorta ha ensenyat a llençar tirs lliures al seu fill Asher, en un moment familiar al Nou Congost. En un vídeo publicat pel cap de comunicació del club, Damià Badia, es veu com primer anota el jugador i, posteriorment, el seu fill, que ja apunta maneres com a successor de Ryan.





"De tal palo, tal astilla."

Ryan Toolson ensenyant al seu fill Asher com llançar des dels 4,60. pic.twitter.com/iLKNkYrc2a — Dam??? (@DamBadiaTeixido) January 2, 2020

Ara, Toolson podria batre el rècord de tirs lliures a la pista del Baskonia . Al Baxi tan sols ha errat un llançament des de la línia de 4,60 metres, a València el novembre del 2018. En total ha llançat 88 vegades de tir lliure i n'ha anotat 87.