El base júnior Naspler s'afegeix al Baxi

El Baxi Manresa prepara el seu primer partit del 2020, que serà a la pista del Baskonia diumenge a les 12.30 hores, amb la novetat del jove base Toni Naspler, que ja prèn part en els entrenaments sota les ordres de Pedro Martínez. La lesió que va patir Dani Pérez a la pista del Coosur Betis, que li ha afectat el bíceps femoral de la cama esquerra i el tindrà durant quatre setmanes de baixa, ha provocat la inclusió de Naspler a les sessions del primer equip, en les quals ja havia participat abans de forma més esporàdica.

Román Montañez, el director esportiu del Baxi Manresa, afirma que «els nostres bases, durant les properes setmanes, seran a tots els efectes Aleksandar Cvetkovic i Luke Nelson. Tant de bo la lesió de Dani Pérez evolucioni millor del que es preveu i, enlloc de quatre setmanes, potser en tres el tinguem a punt». No hi ha prevista, almenys de moment, l'arribada d'un altre base per tal de reforçar una posició en la qual, en aquests moments, són baixa els dos jugadors que es van fitxar per dirigir l'equip: Frankie Ferrari es recupera als Estats Units de la seva lesió al peu esquerre (fins al març no podrà tornar a jugar, com a mínim) i Dani Pérez ha estat ara el darrer en caure, en la divuitena lesió/incidència física per al Baxi en el que portem de curs.

David Òrrit, que juga cedit a la Unió Esportiva Barberà, de la lliga EBA (amb una mitjana de 10 punts per partit) es mantindrà en les convocatòries de l'equip per a la Champions League, mentre que tot Toni Naspler podria entrar a les de la lliga Endesa.

Naspler, de 16 anys, va guanyar amb la selecció espanyola sub-16 l'Europeu que va tenir lloc a Itàlia fa uns mesos i és un dels bases del júnior del Catalana Occident, que ha estat el primer classificat de la categoria Preferent a la fase inicial de la lliga, al davant del Barça i el Joventut. L'altre base de l'equip del Congost és Marc Peñarroya, que ha estat un altres dels damnificats per les lesions. Arran de la primera lesió de Frankie Ferrari en l'escafoides, Peñarroya va passar a entrenar-se amb el primer equip i va jugar fins lesionar-se, en el seu cas al peu esquerre, en un partit de la Champions al Congost amb el Lietkabelis. Encara es troba en període de recuperació.

Si finalment juga algun minut les properes setmanes a l'ACB, el manresà Naspler es convertiria en el jugador més jove en debutar amb el Manresa en la categoria. Fins ara és el lleidatà Pau Treviño, que la temporada passada va jugar als 16 anys, 8 mesos i 20 dies, i va superar el suec Marcus Eriksson (als 16 anys, 9 mesos i 10 dies). Naspler, que s'ha mantingut al Manresa tot i tenir propostes importants de fora, com les del Barça, destaca per la visió de joc i és un base que mesura més d'un metre noranta.



Sakho, a punt per tornar

De cara al partit de diumenge, el Baxi és més que probable que ja pugui disposar sobre la pista de Jordan Sakho, que s'ha anat recuperant de la lesió que es va fer contra el Barça, al Congost. El congolès es va fer mal en el soli de la cama esquerra i ha tingut una bona evolució.

Amb la seva entrada, el Baxi té ara un total de sis pivots (Sakho, Kravish, Mitrovic, Sima, Magarity i Báez), i Montañez reconeix que «hi ha un desquilibri, sobretot si ho comparem amb els problemes que tenim en la posició de base en aquests moments».

No és descartable que, vist com està en aquests moments l'equip, algun dels jugadors interiors del Baxi no formi part de la llista dels 12 escollits per jugar al Buesa Arena. En tot cas, el que sí que és obligat és complir la norma que exigeix l'ACB de tenir 4 jugadors de formació. Ara es perd Dani Pérez, tot i que es pot recuperar Sakho.

Pere Tomàs, que diumenge va tornar a l'equip després de la seva lesió en el bessó esquerre, no va jugar ni contra el Joventut ni contra el València Basket, però la seva presència a la banqueta i en l'acta va permetre que el Baxi s'ajustés a les normes establertes per la lliga.