Ivanovic es juga la Copa contra el Baxi

Dos cops ell mateix ha estat víctima de l'amo del Bakonia, Josean Querejeta, que no va dubtar en prescindir dels serveis d'Ivanovic tot i ser l'entrenador amb millor palmarès a la història del Baskonia. Però quan fa quinze dies l'equip de Vitòria li va trucar, Dusko Ivanovic no va dubtar gens en resoldre el seu contacte amb el Besitkas turc i acceptar l'oferta del club de Vitòria per encetar la que és la seva tercera etapa al Buesa Arena. De fet, Josean Querejeta és un directiu amb la tendència a fer repeticions a l'hora d'escollir els tècnics. Perasovic, el destituït, va ser jugador al Tau i ha passat tres vegades per la banqueta del club d'Àlaba. Sergio Scariolo s'hi ha assegut dues vegades i Pedro Martínez, l'entrenador del Manresa, també ha estat dues vegades en el club blaugrana basc. Demà retorna al Buesa després de la destitució de la qual vas ser el protagonista al curs passat.

Ivanovic, que ha destacat per la duresa en els equips que ha dirigit els últims 20 anys, ha estat en dues etapes al Baskonia: des del 2000 al 2005, i des del 2008 al 2012.

Al primer tram va tenir un equip amb estrelles com Elmer Bennett, Prigioni, Scola o Nocioni. Va guanyar una ACB i dues Copes del Rei. En el seu retorn, ja amb Splitter, Pete Mickeal, Teletovic o bé Rakocevic, hi va aconseguir afegir una altra lliga ACB i una copa. Entremig va ser tres anys al Barça, on va tenir un bagatge més migrat, amb una única Copa del Rei, la del 2007.

La victòria de dijous davant del Barça al Buesa en l'Eurolliga, per 76-74, ha estat un gran estímul de cara a l'afició del Baskonia que veu més a prop la classificació per a la Copa del Rei. Però per fer-ho possible, tenint en compte que té 7 victòries i un average general discret, li cal guanyar els 2 partits que li resten de la primera volta i la diferència de punts més gran possible. Demà, a casa, enfront del Baxi (12.30 h) i la setmana vinent a la pista de l'Herbalife.

Una persona que coneix molt de prop Ivanovic és Aleix Duran (Terrassa, 1977), el tècnic ajudant del montenegrí al Besitkas en la temporada passada. Ara, i des de Mònaco, on és assistent d'un altre balcànic, l'entrenador serbi Sasha Obradovic, Duran explica que «el Dusko té una exigència màxima, des del primer dia. Les sessions d'entrenament són llargues, amb alt nivell, físic i mental. Els jugadors al seu equip han de tenir sempre la màxima concentració. En cas contrari, no poden estar dins de la seva plantilla».

Duran, que va estar durant 12 anys a l'equip tècnic del Manresa i el va entrenar a la LEB durant la temporada 2017-18, aporta que «el perfil de Dusko és diferent al d'altres entrenadors que podríem qualificar de més mediterranis amb els quals he treballat, com Ibon Navarro o Jaume Ponsarnau, que busquen el convenciment de l'equip d'una altra forma. Sempre mostra una personalitat molt forta que marca el camí. A més, té molta intuïció, veus que és un entrenador que s'avança a les coses que passaran a la pista, potser l'experiència que té com exjugador hi influeix».

En el Besitkas, la vivència per a Duran va ser «molt positiva tant personal com professionalment. El Dusko és una persona exigent però també educat, culte i molt respectuós amb la teva feina. En l'Eurocup vam arribar als quarts de final i en la lliga turca vam ser als play-off, però era una utopia la lluita per al títol amb equips com l'Efes o bé el Fenerbahçe. A l'estiu va sortir-me aquesta possibilitat del Mònaco, que era atractiva i ja coneixia Sasha Obradovic. Anem segons a la lliga francesa».