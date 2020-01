Segueix el quart a quart del Baskonia-Baxi

El Baxi Manresa juga a la pista del Baskonia amb la intenció d'aconseguir la quarta victòria consecutiva a l'ACB.





​Remuntada inicial i avantatge (19-22, final del primer quart)

El Baxi ha hagut de començar remuntant la bona sortida del rival. El Baskonia s'ha situat amb un 9-4 de sortida, però la bona continuació de partit de Kravish, unit a un triple de Cvetkovic, ha donat als manresans el primer avantatge de l'enfrontament (12-15) que s'ha ampliat fins al 14-18 després d'un triple de Toolson. Janning ha anotat de tres, també, però Ivanovic ha decidit aturar el partit per demanar un temps mort i posar les idees clares. El duel era d'encert. Magarity seguia amb el bon encert atacant (17-20, a dos minuts). Nelson ha entrat a pista i ha tornat a donar tres punts als bagencs, que han controlat els tirs de Sergi Garcia, però el mateix britànic no ha pogut travessar el mig del camp en vuit segons i ha donat una opció als bascos, però Eric no ha anotat el darrer alley-hoop.

​Sobrevivint al gegant Fall (39-39, descans)

L'inici del segon quart ha vist un gran Mitrovic, amb dues accions en atac seguides, una amb un 2-1 (21-27). El Baxi seguia seriós a darrere i ha ampliat la diferència a vuit punts amb un bàsquet de Kravish (24-32). L'entrada del gegantí pivot Fall ha complicat l'atac dels pivots bagencs, que s'ha encallat, i un parcial de 8-0 ha refet la igualtat en el marcador. Pedro Martínez ha aturat el partit i el Baxi ha trobat més opcions i un triple de Cvetkovic a posat el 36-39, però Henry ha empatat al descans amb massa facilitat, tenint en compte que el Baxi només havia comès dues faltes.