El Bàsquet Manresa torna a guanyar 4 partits seguits després de 22 anys

Les quatre victòries seguides del Baxi Manresa a l'ACB, el pòquer positiu consumat aquest diumenge al Buesa Arena de Vitòria (79-80), ha repetit un registre triomfal que no es donava des del play-off per al títol de la lliga ACB que el TDK acabaria guanyant. En aquella ocasió, el maig del 1998, el TDK va arribar a guanyar 5 partits seguits camí de la glòria. Ara, el Manresa ha vençut en 5 dels 6 darrers partits de lliga, com el Barça i el Casademont, sent els tres equips més guanyadors en aquestes sis jornades. L'equip de Pedro Martínez va guanyar a l'UCAM Múrcia amb un triple de Magarity, va perdre amb el Barça, i després ha encadenat victòries en finals agònics amb el Joventut (a la pròrroga), amb el València (amb triple de Toolson), amb el Betis i aquesta vigília de Reis amb el Baskonia, ala pista del qual ha aconseguit 14 victòries i on feia vuit anys que no hi tiromfava.

La última vegada que el Manresa va guanyar 4 partits consecutius va ser entre el mes maig del 1998 i un període només dotze dies. De fet, aleshores van ser 5 victòreis seguides. Va ser entre les eliminatòries de quarts i semifinals del play-off pel títol. Primer derrotant l'Estudiantes a Madrid (85-87) i amb dos partits al Congost (80-66 i 94.84, aquest amb pròrroga). Després amb doble triomf com a visitat a la pista del Reial Madrid (67-87 i 77-80). Encara que perdria a casa per 79-84 amb els blancs, es classificaria per a la final en derrotar-los en el quart partit (95-82). En la lluita pel títol va superar el Tau en el primer partit al Tau a Vitòria (83-95 amb pròrroga) on perdria el segon i va completar la gesta amb dues recordades victòries al Congost.

En aquella exitosa temporada 1997-98, el TDK Manresa de Luis Casimiro a la banqueta va arribar a guanyar 6 partits seguits a la lliga regular entre els mesos de març i abril, amb el Madrid entre els rivals derrotats. Cinc entre el setembre i l'octubre del 1997 i quatre entre el gener i el febrer el 2018. En tot cas, el mèrit de l'equip de Pedro Martínez ara és extraordinari en haver aiexcat el vol després d'un inici molt complicat i amb el llast de les lesions.

De les 4 victòries segides del Baxi, tres han estat a fora, a les pistes del Joventut, del Betis i del Baskonia. Una ratxa positiva que iguala la del principi de la temporada passada, amb Pedro Martínez a la banqueta, quan es va vèncer als feus de l'Estudiantes, de l'Andorra i de l'UCAM Múrcia.