El Baxi busca un pòquer de Reis a Vitòria

Aquest 2020 que acaba de començar farà 150 anys de la creació de l'empresa Naipes Heraclio Fournier, de referència en els jocs de cartes a l'Estat. La seu de la firma és a Vitòria, la ciutat a la qual va viatjar ahir el Baxi i d'on, aquest migdia, parodiant una de les jugades que es pot aconseguir amb una baralla a les mans, intentarà treure'n un pòquer de Reis. De Reis, per la festivitat de demà i pòquer, perquè serien quatre les jornades consecutives amb triomf, després de vèncer a Badalona, contra el València, i a la pista del Coosur Betis.

Per aconseguir-ho s'haurà de sobreposar a tots els problemes en la direcció de joc. Els dos bases amb què va iniciar la temporada, Frankie Ferrari i Dani Pérez, no hi són, i al Buesa Arena només n'hi haurà un de nat, el temporer serbi Aleks Cvetkovic. Pedro Martínez ha hagut de recórrer a Luke Nelson, que ja ha dirigit l'equip a Europa, descartat els dos darrers partits, i aquesta situació, pels problemes de jugadors de quota, ha propiciat que hagi hagut de donar de baixa el lituà Deividas Dulkys. També entra a la convocatòria Sakho, després de la seva lesió, i en cau un Sima que no entra en la rotació últimament. Finalment, no va ser convocat el jove Toni Naspler, que s'ha entrenat amb l'equip aquests dies.

Ahir, l'entrenador barceloní del Baxi es lamentava de «no poder fer actuar jugadors que no estan lesionats» pel tema de les quotes. Avui, de fet, l'equip inscriurà Dani Pérez per ser-ne quatre de formació, el mínim que exigeix l'ACB, i no s'ha pogut comptar amb Dulkys, ja que aleshores serien dotze fitxes i cinc haurien de ser de casa. Per a Martínez «això és molt dolent. Les lesions formen part del joc i els rivals també en tenen. A causa d'elles hem hagut de contractar jugadors i, en general, han estat bones decisions. Però no fer jugar algú que està bé és més greu i els mateixos jugadors no ho entenen».

Va posar com a exemple que «recuperem Nelson després d'haver-lo descartat un parell de setmanes. Ell ho farà el millor possible, però no és igual sortir a jugar com si no l'haguéssim descartat. És dolent per a la confiança».

Tota aquesta situació ha provocat que «durant la setmana hàgim hagut de fer canvis, no tant en el sistema de joc, que és innegociable, sinó en situacions de l'atac i de la defensa que hem variat mínimament. No és res espectacular, però sí que ens ha calgut adaptar-nos als canvis de jugadors, i no només perquè entri Nelson, sinó també perquè no hi és Dulkys, que ens permet actuar d'una manera determinada». Per al tècnic, «ens hem de preocupar del que depèn de nosaltres. Ara som on volem ser, però cal ser cautes i conscients que això pot canviar ràpidament si deixes de guanyar».