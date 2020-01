Pedro Martínez: «Superar la baixa dels millors homes és la sublimació del joc en equip»

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, molt ben rebut per la seva antiga afició, s'ha mostrat molt orgullós que «estiguem sent capaços de resoldre totes les dificultats en forma de lesions. Això diu molt dels jugadors, de la seva mentalitat i la feina dels meus ajudants, que estan fent una feina magnífica. Ens estem sobreposant a les lesions dels nostres millors homes, d'altres entren al seu lloc i això és la sublimació del joc d'equip».

Martínez va destacar que «anotar al final t'ho dona la confiança de la dinàmica que portes, que fa que no entrem en pànic quan falten pocs segons per al final. En això ha estat decisiu Cvetkovic, que ha jugat molt bé en aquestes situacions. Cal aprofitar aquesta dinàmica de tenir tranquil·litat. L'equip està amb molta confiança» ara mateix.

L'entrenador barceloní va recordar que «hem tingut un final bo. Quan estàvem pitjor, a cinc punts del Baskonia, dues accions de Báez ens han tornat a ficar en el partit. Tenim bons jugadors per al final, com Toolson, que si no la fica de tres t'anota els tirs lliures, o Báez o Kravish, que se saben posicionar bé en aquestes situacions. I llavors també hi ha un factor sort que no es pot obviar i que va i ve. No tenim cap truc».

També va explicar que «hem tingut un moment dolent al segon quart, amb pèrdues, però a la segona meitat no hem perdut cap pilota, tot i arriscar. Hem jugat francament bé».