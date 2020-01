Molts jugadors sumen per obtenir un triomf de prestigi

Gran victòria del Baxi Manresa, novament per un punt, en un altre final igualat i novament gestionat amb brillantor.



Remuntada inicial (19-22)

El Baxi va haver de començar remuntant la bona sortida del rival. El Baskonia es va situar amb un 9-4 de sortida, però la bona continuació de partit de Kravish, unida a un triple de Cvetkovic, van donar als manresans el primer avantatge de l'enfrontament (12-15) que es va ampliar fins al 14-18 després d'un triple de Toolson. Janning va anotar de tres, també, però Ivanovic va decidir aturar el partit per demanar un temps mort i posar les idees clares. El duel era d'encert. Magarity seguia amb el bon encert atacant (17-20, a dos minuts). Nelson va entrar a pista i va tornar a donar tres punts als bagencs per tancar el quart.



Sobrevivint a un gegant (39-39)

L'inici del segon quart va veure un gran Mitrovic, amb dues accions en atac seguides, una amb un 2-1 (21-27). El Baxi seguia seriós a darrere i va ampliar la diferència a vuit punts amb un bàsquet de Kravish (24-32). L'entrada del gegantí pivot Fall, però, va complicar l'atac dels pivots bagencs, que es va encallar, i un parcial de 8-0 va refer la igualtat en el marcador. Pedro Martínez va aturar el partit i el Baxi va trobar més opcions. Un triple de Cvetkovic va situar el 36-39, però Henry va empatar al descans amb massa facilitat.



De poder a poder (56-58)

El Baxi va reprendre la iniciativa en el tercer període, amb bons minuts de Kravish i Vaulet i un triple de Toolson (41-46). Fall, un malson, es va lesionar un bessó en un xoc amb Toolson, però la intensitat del Baskonia no permetia l'escapada dels manresans i el duel es va tornar molt físic, exemplificat en la lluita entre Báez i Shengelia. D'aquesta situació, i de la més baixa contundència d'Eric, en van sortir beneficiats els visitants, que van establir el 47-52 amb un bàsquet que hauria hagut de ser 2+1 de Vaulet, que també va anotar després. Entre Shields i Shengelia van acostar els seus (52-54). L'entrada de Nelson va fer més dens l'atac i Stauskas va clavar un 3+1 (56-54) igualat per Mitrovic i desequilibrat per una gran cistella de l'improvisat base anglès.



Sense rècord, però triomf (79-80)

Tot i el seu darrer bàsquet, amb Nelson comandant no es va enlloc. Tres pèrdues el van dur a la banqueta amb 61-60 després d'una bomba de Sergi García ampliada per Shields i reduïda per Toolson (63-62). Als cinc últims minuts es va entrar amb empat a 67. Pedro Martínez va situar una defensa de caixa i un sobre Janning que va trencar Shields amb un triple primer, però que va funcionar en els dos següents atacs (74-73). En el darrer minut, gran bàsquet de Báez (74-75) i temps d'Ivanovic. El Baskonia va esgotar la possessió per un robatori de Vaulet a 39 segons i Cvetkovic va trencar la pressió basca amb una safata a 27 segons (74-77). Stauskas va anotar massa ràpid i va deixar 22 segons per jugar (76-77). El Baskonia no estava en bonus i va fer tres faltes, la tercera a Toolson, antiesportiva, que va fallar el primer tir lliure i va perdre el rècord d'Ordín, va anotar el segon (76-78). Una nova falta sobre ell va sentenciar el duel (76-80) a cinc segons, tot i el triple final de Janning, que demanava falta de Jou.