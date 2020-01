Toolson no pot superar la ratxa de setanta tirs lliures consecutius i queda empatat amb Ordín

Ryan Toolson tenia l'oportunitat ahir de superar un rècord impressionant a l'ACB, dels que requereix d'una gran concentració i confiança en la mecànica de tir. Si anotava el primer tir lliure que tindria a favor seu, superaria l'exjugador Nacho Ordín amb setanta llançaments anotats des dels 4,70 metres. En la lliga Endesa, no n'errava cap des del novembre del 2018, quan en va fallar un a la pista del València. A la Champions, també n'ha errat un aquesta temporada, a la de l'Unet Holon. Tot semblava preparat per a la plusmarca. Però aquesta no va arribar.

Tot va succeir set segons abans del final, quan Matt Janning va cometre una falta amb 76-77 al marcador. Els col·legiats van determinar que era antiesportiva i donaven dos tirs i banda per al Baxi. Toolson no va concentrar-se gaire per llançar i va errar el primer tir. Almenys va tenir la sang freda d'anotar el segon i treure una altra falta en l'acció posterior, que li va tornar a donar dos tirs. Aquests els va anotar. Per tant, la nova ratxa de tirs sense errada és ara de tres. N'hi queden 67 per tornar-ho a provar.



Vint-i-dos anys després

D'altra banda, el Baxi Manresa va sumar ahir el quart triomf seguit a la lliga, fet que no passava des de la temporada 1997-98, la del títol de lliga. L'aleshores TDK Manresa va guanyar-ne 5 consecutius: els tres partits finals del play-off de quarts amb l'Estudiantes (85-87 80-66, 94-84) i els dos primers a la pista del Madrid en les semifinals (67-87 i 77-80). A més a més, les tres victòries seguides d'ara a fora (Joventut, Betis i Baskonia) han igualat les del curs passat amb Joan Peñarroya a la banqueta (Estudiantes, Andorra i Múrcia).