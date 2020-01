El Baxi reprèn la Champions amb l'Estrasburg amb la voluntat de continuar guanyant

Tres dies després de la brillant victòria del Baxi Manresa a la pista del Baskonia (79-80), l'equip bagenc reprèn la competició europea, rebent l'Estrasburg aquest dimecres (20,30 hores). El conjunt de Pedro Martínez porta 6 victòries i 3 derrotes dins del grup A de la Champions mentre que el seu rival té un balanç de 4-5. Ambdós es juguen part de les seves possibilitats per assegurar un dels quatre primers llocs del grup i arribar als vuitens de final del torneig continental. El Baxi està en un moment molt dolç, ja que a la lliga ha guanyat 5 dels últims 6 partits i a la Champions, 3 dels últims 4.

En partits europeus, al Congost s'han guanyat els 4 partits d'aquesta fase davant el Torun, el Lietkabelis, el Türk Telekom i l'Oostende. L'Estrasburg, entrenat pel seleccionador francès Vincent Collet, ha vençut en els seus dos darrers desplaçaments, a les pistes de l'Oostende i el Türk Telekom. Ha perdut un dels seus millors exteriors, Jerai Grant, que ha fitxat per l'AEK d'Atenes, però disposa de jugadors de talent com Gabe York, Scottie Reynolds o el veterà pivot Ali Traoré. En el partit de la primera volta, el Baxi va caure clarament a Estrasburg (81-63), encara amb Jordan Davis a l'equip.

El principal problema per al Baxi és ara a la posició de base, amb els lesionats Dani Pérez i Frankie Ferrari de baixa més l'obligada absència d'Aleksandar Cvetkovic que no té cabuda a Europa perquè quan va arribar el Manresa ja havia esgotat els quatre canvis reglamentaris. Per tant, Luke Nelson haurà de tornar a fer funcions de director de joc, David Òrrit entra en la convocatòria i altres jugadors hauran d'ajudar. També caldrà descartar un altre jugador no nacional, segurament un pivot que és on hi ha més jugadors disposnibles actualment. En la prèvia del partit, el Bàsquet Manresa no ha definit de quin jugador es tractarà però podria estar entre Kravish, Eulis Báez, Mitrovic o Magarity. Dissabte, el Baxi té un nou partit, en aquest cas de lliga ACB, amb el MoraBanc Andorra de visitant al Congost (20,30 hores). Els andorrans es juguen entrar a la fase final de la Copa del Rei.