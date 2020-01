Baxi Manresa - SIG Estrasburg: Segueix el partit, quart a quart

No han parat ni la competició ni les victòries del Baxi Manresa a l'ACB, però a la Champions sí que hi hagut un parèntesi. L'equip dirigit per Pedro Martínez, només tres dies després de deixar sense Copa del Rei el Baskonia, reprèn el torneig continental rebent avui al Nou Congost l'Estrasburg.



PRIMER QUART: Gran inici amb encert als triples (20-12)



El Baxi ha començat amb Luke Nelson de base, Toolson, Dulkys, Magarity i Kravish. L'inici manresà ha estat molt bo amb tres triples consecutius (dos de Dulkys i un de Nelson) després de la cistella inicial de l'Estrasburg. El lituà ha trencat la ratxa de tir exterior al següent llançament.

En defensa, hem vist un Baxi agressiu, que pràcticament ha asfixiat en els primers minuts als jugadors del conjunt francès que ha permés als bagencs obtenir un molt bon parcial de 9-0.

Després de dues faltes seguides de Nelson, Toolson ha hagut d'exercir de base a causa de les lesions en aquesta posició. La pintura del Baxi també ha funcionat correctament en aquest quart amb bones combinacions de Kravish, qui també ha realitzat un espectacular tap, i Magarity.

El Manresa estava per davant, però l'Estrasburg en cap moment s'ha allunyat del marcador (13-8). Les faltes han estat el gran problema dels bagencs en el primer quart, fins i tot amb una antiesportiva de Vaulet.