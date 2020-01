Europa examina l'estat de gràcia del Baxi

No han parat ni la competició ni les victòries del Baxi Manresa a l'ACB, però a la Champions sí que hi hagut un parèntesi. L'equip dirigit per Pedro Martínez, només tres dies després de deixar sense Copa del Rei el Baskonia, reprèn el torneig continental rebent avui al Nou Congost l'Estrasburg.

Encara que la situació del Baxi és prou bona en el grup A, amb 6 victòries en 9 partits i amb ple de triomfs com a local, avui es juga un partit important de cara a consolidar la posició i fer un pas per assegurar-se la presència en l'eliminatòria de vuitens. Per als francesos, l'objectiu també és el mateix, i disposa de jugadors i un entrenador amb prou experiència per poder provocar aquest vespre força maldecaps.

El principal problema actual del Baxi és a la posició de base, amb els lesionats Dani Pérez i Frankie Ferrari de baixa, més l'obligada absència d'Aleksandar Cvetkovic, que va arribar quan els canvis s'havien esgotat. Per tant, Luke Nelson haurà de tornar a fer funcions de director de joc, David Òrrit entrarà en la convocatòria i altres jugadors hauran d'ajudar. També caldrà descartar un altre jugador no nacional, segurament en la posició de pivot, que és on hi ha més jugadors disponibles. En la prèvia del partit, el Bàsquet Manresa no ha definit qui serà, però estarà entre Kravish, Eulis Báez, Mitrovic o Magarity. Cal recordar que dissabte el Baxi té un nou partit, en aquest cas de lliga ACB, amb el MoraBanc Andorra de visitant al Congost (20.30 h). Els andorrans es juguen entrar a la fase final de la Copa del Rei.

Guillem Jou i Will Magarity són de l'opinió que «cal allargar el bon moment dels darrers partits a la competició europea». L'escorta de Llagostera afirma que «caldrà controlar el ritme del partit i els seus anotadors, perquè són un equip que juga molt bé a camp obert». Magarity afegeix que «cal que sortim amb la duresa i energia amb què ho hem fet els darrers partits. A més, al Congost tenim la gent donant-nos suport».

El Baxi arriba en una situació, tant esportiva com anímica, molt diferent que en el partit de la primera volta, el 29 d'octubre, quan va perdre per 81-63 a Alsàcia. Tot i que s'havien guanyat els primers partits de la Champions League al Congost amb el Torun polonès i el Lietkabelis lituà, a la lliga es venia de perdre 5 partits consecutius. El màxim anotador d'aquell dia va ser Jordan Davis, amb 17 punts.