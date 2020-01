Sense director però amb base

Faltaven 4.22 per acabar el tercer quart del partit d'ahir al Congost quan Ryan Toolson va anotar un triple que situava el 54-33 i que feia demanar temps mort a l'atribulat entrenador de l'Estrasburg, el seleccionador francès Vincent Collet. Eren els primers punts de Toolson. El seu equip no l'havia necessitat per tirar endavant amb solvència un partit que afrontava sense bases i per sumar un triomf que el torna al lideratge del grup A de la Champions. De fet, al final del partit, Toolson va ser l'únic motiu de preocupació, ja que va finalitzar el partit coix i caldrà seguir la seva evolució per saber si podrà actuar dissabte.

Era clar que, amb les baixes de Ferrari, Dani Pérez i Cvetkovic, seria Luke Nelson qui assumiria la direcció de joc d'inici. El dubte radicava en saber qui el substituiria quan el s'assegués a descansar, presumiblement carregat de faltes, com va ser el cas. Va ser Guillem Jou, l'encarregat de baixar l'esfèrica, fet que va demostrar un cop més que la direcció tècnica no confia gens en un David Òrrit convocat per les necessitats burocràtiques de la competició.

Cap dels dos directors no s'hi guanyarà la vida, però la debilitat del rival, també en la pressió, els va permetre travessar el centre del camp sense gaire problemes. A partir d'aquí, un cop superat el tràngol, el Baxi començava a jugar amb els mecanismes adquirits, i sembla que ja sedimentats des de la pretemporada, malgrat els canvis de jugadors en la temporada. I aquí sí que hi ha base. Conceptes clars, tirs quan toca (potser ahir més del compte) i passades per trobar bones posicions.



A mig gas



Tot i això, la falta del base va provocar que potser hi hagués més llançaments de tres dels habituals, amb menys continuacions. Per sort, els primers, dos d'un Dulkys en gran forma i un de Nelson, van entrar, i aquí es van marcar diferències.

Perquè l'Estrasburg no va fer mai la cara de poder lluitar pel triomf. La baixa del pivot Jerai Grant, fitxat per l'AEK d'Atenes, respecte de la primera volta la nota l'equip de Vincent Collet, ahir molt poc associatiu, ni solidari. Tot i l'encert de Gabe York, autor de 10 punts al descans amb accions de mèrit, com ara un parell de triples, no hi havia pla en els alsacians, que no van marxar al vestidor al descans amb més punts en contra perquè Toolson i Kravish, els habituals màxims encistelladors dels bagencs, van anar al vestidor sense cap punt al sarró. A més, no hi era Mitrovic, descartat entre els estrangers, en una banqueta en què sobtava la presència, vestit de carrer, de Dani Pérez per sumar cinc homes de quota i la baixa de Sima, que tampoc no va ser a Vitòria. Segurament, un dia d'aquests ens informaran de què té de veritat, el gironí. Així, amb un Vaulet exuberant en el físic, un Báez bregador i minuts per a Sakho i Pere Tomàs després de les lesions, es va arribar al descans amb dotze punts d'avantatge (39-27).



Amb average i tot



Tot i que la diferència era recuperable, qui més i qui menys ha vist prou bàsquet per saber que el partit no s'escaparia. La segona part va començar amb un altre canvi de ritme per portar la diferència fins als 20 punts. Aquesta era interessant, tenint en compte que el Baxi havia perdut per 18 punts a Estrasburg, tot i que no sembla que s'hagi de partir per un possible empat entre els dos equips al final de la primera fase.

En els dos darrers quarts es va poder gaudir d'un partit tranquil, amb bona circulació i jugades trenades, com una amb un triple final de Jou després que tothom toqués la pilota i amb Trice i Traoré fent la guerra pel seu compte pels visitants. La visita a Ankara de dimecres vinent serà més exigent. El lideratge hi estarà en joc.