Pedro Martínez: «Esperem que les molèsties de Toolson no siguin res»

Pedro Martínez no es va estendre gaire ahir en la roda de premsa de després de la victòria contra l'Estrasburg. El tècnic barceloní, això sí, es va referir a la lesió de Ryan Toolson en el tram final del partit i va confiar que «no sigui res, tot i que demà se li faran proves per saber-ne l'abast». Martínez va aclarir que «és al costat del turmell, al davant, repercussions d'una antiga lesió, però ja dic que espero que no sigui gran cosa».

Pel que fa al partit, Martínez va reconèixer que «ha seguit el pla que teníem previst. És cert que hem tingut algunes precipitacions, ja que els bases d'avui no estan acostumats a jugar en aquestes posicions, però ja ho sabíem i hem fet una molt bona defensa, molt agressius en els bloqueig i continuació i amb un bon ritme davant d'una defensa que, tot sigui dit, ha estat passiva». Va avançar que «dissabte [contra l'Andor-ra] segurament serà més dur. Hem guanyat el bàsquet average, hem pogut deixar enrere l'Estrasburg definitivament i tenim un partit al davant abans del qual no ens hem desgastat. Tenint en compte que no hi ha cap viatge enmig, aquest partit ha anat molt bé».

Per la seva banda, el lituà Deividas Dulkys va afirmar que «hem fet una bona defensa i una bona transició. Ha anat tot tal com estava previst». El tècnic de l'Estrasburg, Vincent Collet, va ser explicatiu en declarar que «el Baxi ens ha passat per damunt».