El Baxi Manresa té una ratxa de 40 dies de victòries a la lliga ACB i a Europa

Des del 30 de novembre, quan un triple providencial de William Magarity va derrotar in extremis l'UCAM Múrcia, el Baxi Manresa ha vençut en el 80% dels partits que ha disputat. S'ha imposat en 8 dels seus 10 compromisos, tot comptant l'ACB i la Champions en la qual és líder al grup A. Durant aquests quaranta dies, l'equip de Pedro Martínez només ha perdut dues vegades. Una va ser davant del Barça, al Congost, per 75-84 i plantant cara fins al darrer quart. L'altra, en competició continental, en un partit a Lituània davant del Lietkabelis en el qual els bagencs es van relaxar pensant més en els partits que els esperaven a la lliga. De fet, després de caure en aquest matx al país bàltic, el Manresa va continuar guanyant a l'ACB amb triomfs de gran nivell enfront del València i a les pistes del Coosur Betis i del Baskonia.

El ritme i exigència a Europa són menors que en la competició domèstica, però la Champions ha estat un complement oportú per al Baxi, sobretot quan a la lliga els resultats no acompanyaven, les lesions castigaven i hi havia el clar perill de caure en la desesperació. Les victòries a casa en el torneig continenal en els mesos d'octubre i de novembre van ser estimulants per a la moral, tant de l'equip com dels aficionats. Es van aconseguir treballades victòries amb el Torun polonès i el Lietkabelis, i ja molt més clara amb el Filou Oostende. El Manresa, malgrat que aquest dimecres no va poder disposar en el parquet d'un base natural –en van fer les funcions Luke Nelson i Guillem Jou– es va imposar d'una forma rotunda a l'Estrasburg per 92-68 i li va recuperar l'average. En el que queda de fase de grups és molt probable que la situació de manca de bases es repeteixi. Tan sols Dani Pérez, que es va lesionar al bíceps femoral de la seva cama esquerra a Sevilla, potser sí que podrà jugar en l'última jornada contra el Dinamo Sàsser, al Nou Congost. En té per a més temps Frankie Ferrari i no té plaça per a la Champions Aleks Cvetkovic.



Autoestima i confiança

Des de la victòria contra l'UCAM, el Baxi ha guanyat 8 partits, 6 dels quals per 3 0 menys punts amb uns cara o creus que, fins a aquest canvi de tendència, s'escapaven una i altra vegada.

S'ha arribat a una dinàmica de

confiança i bons resultats amb la confirmació de la continuïtat en la plantilla de Dulkys i Mitrovic, el repartiment clar de rols i amb les recuperacions de lesionats com Eulis Báez i Pere Tomàs. Fins i tot la patacada de la segona lesió de Ferrari i el cop afegit de perdre per un mes Dani Pérez quan era un dels millors bases de la lliga, s'ha aconseguit reconduir amb Aleks Cvetkovic i ha estat important en les victòries a Sevilla i Vitòria.



Yankuba Sima, a Ourense

Amb tots els pivots recuperats, el Baxi tenia 6 pivots i la sortida que hi haurà serà la de Yankuba Sima. El gironí de 23 anys només havia jugat onze minuts a la lliga aquest curs i marxa cedit a l'Ourense de la LEB Or. Avui ja serà oficial, tot i que encara no debutarà davant del Lleida.

Pel que fa al Manresa, canvia de xip després de la plàcida victòria de dimecres sobre l'Estrasburg, per rebre amb plenes garanties l'Andorra, demà a les 20.30 hores. L'equip d'Ibon Navarro, que va caure derrotat a Badalona (90-87) a l'Eurocup, es jugarà al Congost la presència a Copa de Màlaga. Amb un triomf al Bages tindrà la classificació ja matemàtica; en cas de perdre, ha de mirar que sigui per la diferència més curta per sortir afavorit en empats.

Avui s'ha de saber si Toolson es perdrà aquest partit. Dimecres va acabar coix i amb gel al peu esquerre ja que el d'Arizona es va ressentir d'una antiga lesió.