El Baxi no anunciarà fins dissabte al migdia quin jugador descarta per rebre l'Andorra

El Baxi Manresa i el MoraBanc Andorra tanquen aquest dissabte al Nou Congost (20,30 hores) la primera volta de la lliga ACB. Els visitants es classificaran per a la fase final de la Copa del Rei si guanyen i, a més, podrien aconseguir ser cap de sèrie de la competició. El Bàsquet Manresa, que porta una ratxa de 8 victòries en els darrers 10 partits i 4 de seguides a la lliga, podria arribar a l'equador del campionat amb 8 triomfs si venç, molt a proip del seu objectiu primordial de la temporada, la permanència. Cal recorda que amb 11 ó 12 partits guanyats la fita de mantenir-se a la lliga Endesa estaria gairebé assolida.

En la roda de premsa prèvia del partit amb els andorrans, se li ha demanat a l'entrenador Pedro Martínez per la situació física de Ryan Toolson, el màxim anotador de l'equip amb una mitjana de 15 punts a la lliga, que va acabar amb molèsties el partit de Champions de dimecres contra l'Estrasburg francès (92-68) al Congost. Toolson es va ressentir d'una antiga lesió al peu esquerre, se li va aplicar gel. encara camina coix i ha vist l'entrenament d'aquest divendres assegut. Malgrat tot, Martínez ha dit que Toolson "esrà normal" i no l'ha descartat; tampoc el club ha fàcil·litat cap informe mèdic sobre l'estat del jugdor. El tècnic sí que ha confirmat que el pivot Yankuba Sima marxa cedit. "Hem considerat que era el millor per a ell perquè aqui no disposava de prou minuts. Continuarà sent jugador nostre". El seu destí serà l'Ourense de la LEB Or.

Sobre l'Andorra, pedro Martínez ha explicat que "està fent una gran temporada, tant a l'ACB com a competició europea. Té una gran línia exterior i tambe molt potencial interior". En l'equipo andorrà hi ha l'entrenador Ibon Navarro i el pivot Musli amb passat recent al Bages. També Paco Vázquez, exjugador del glroriós TDK, ara assistent d'Ibon Navarro. Per part del Manresa tornaran a entrar a la conbocatòria Cvetkovic i Mitrovic que no van jugar el partit de Champions i caldrà descartar un extracomunitari. "Ho farem després de la sessió de tir del dissbate al migdia". L'hora límit són les dues i, fora de sospreses tot apunta que serà Ryan Toolson.