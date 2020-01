Baxi - Morabanc: Segueix el quart a quart del partit

El Baxi Manresa s'enfronta aquest vespre (20.30h) al Morabanc Andorra al Nou Congost. L'equip d'Ibon Navarro es juga ser a la Copa davant un Bàsquet Manresa que avui canviarà Ryan Toolson per Dulkys a causa de la lesió que es va fer el primer durant l'últim partit de Champions, davant l'Estrasburg.



De cara al partit d'avui tant des del club com per part de les penyes es fa una crida als aficionats per assistir al partit vestits de color vermell que identifica l'equip. Des de la grada es vol impulsar que avui hi hagi una marea vermella.