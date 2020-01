El Baxi Manresa confirma la cessió de Yankuba Sima a l'Ourense

El Bàsquet Manresa ha confirmat aquesta tarda de diumenge la cessió de Yankuba Sima a l'Ourense de la LEB Or. Des de dijous a la tarda es donava per feta la cessió i el pivot es començarà a entrenar a partir de dilluns amb el seu nou equip, que és el novè a la classificació amb 9 victòries i 8 derrotes. Aquest cap de setmana ha derrotat per 64-49 el Lleida en el qual hi ha el jugador manresà Miquel Feliu (va anotar 5 punts). Sima segurament debutarà el dissabte vinent en el partit Ourense-Almansa, el primer de la segona volta.

L'equip gallec té d'entrenador a Gonzalo García de Vitoria, de bases al canari Óscar Alvarado i al català Pol Figueras, del planter del Barça. Els seus màxims anotadors són el serbi Darko Balako (16,5 punts), el canadenc John Wood (9,7), Edu Martínez (7,9) i el neerlendès Kevin van Wijk (7,9). De la plantilla que es va enfrontar a l'ICL Manresa fa dues temporades a la LEB, la 2017-18, no queda cap jugador.

Per a Yankuba Sima la cessió serà una bona oportunitat per tenir minuts, Aquesta temporada ha tingut lesions musculars que han limitat la seva presència en pista amb l'equip manresà. Quan ha tornat ha estat a la cua de la rotació en un Baxi amb sis pivots. A la lliga ha participat en només un partit amb 11 minuts de joc (contra l'Obradoiro amb 5 punts), en contrast amb els 21 partits i 182 minuts (amb 8,6 de mitjana) de la campanya anterior. A la Champions ha sortit a jugar en cinc partits amb unes mitjanes de 14 minuts, 4,6 punts i 3 rebots. El jugador gironí de 23 anys i 2,07 metres d'alçada ha estat sol·licitat per diversos equips però finalment l'acord del Manresa ha estat amb l'Ourense. Yankuba Sima va arribar al Manresa la temporada passada després de la lesió en un turmell a Fuenlabrada.