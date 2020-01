El santpedorenc Rafa Martínez jugarà la Copa del Rei amb el RETAbet Bilbao

La Copa del Rei, que es disputarà a Màlaga del 21 al 23 de febrer, tindrà la presència d'un jugador bagenc. Rafa Martínez, el santpedorenc capità del RETAbet Bilbao, ha aconseguit la classificació gràcies a la victòria amb el seu equip avui al Palau Blaugrana (92-94) després d'una pròrroga. El Barça, que té el manresà Ricard Casas com ajudant de Pesic, serà cap de sèrie en el sorteig d'aquest dilluns al costat del Reial Madrid, el Casademont Saragossa i l'Iberostar Tenerife. Jaume Ponsarnau, el tècnic del València Basket resident a Sant Fruitós de Bages, també serà a la fase final després de la clara victòria d'aquest vespre per 100-70 sobre el Joventut, que no ha entrat a la Copa com tampoc el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya que ha estat vuitè al final de la primera volta però ha de cedir la plaça a l'Unicaja, novè, que és l'equip amfitrió. Per a Peñarroya la situació es repeteix, ja que l'any passat també va ser vuitè amb el Baxi i aleshores el convidat que li va arravatar la plaça de Copa va ser l'Estudiantes de Madrid.

En el partit al Palau Blaugrana, Rafa Martínez ha estat important per al RETAbet Bilbao en els moments decisius. Tot i que el Barça dominava per 74-66 a manca de cinc minuts, un 3+1 del bagenc ha donat ales als bascs que amb un 84-84 han arribat a la pròrroga. En els cinc minuts d'afegitó, Rafa Martínez ha convertit dos tirs lliures per al 91-94 a sis segons pel final. El local Delaney ha tingut l'ocasió d'empatar amb tres tirs lliures més, al límit: ha aprofitat el primer però ha fallat el segon i s'ha vist obligat a llançar a errar el tercer i el rebot ha estat per als bascs. Martínez ha acabat amb 12 punts en 21 minuts de joc, amb una sèrie de 3/4 en triples i 3/3 en tirs lliures, ha donat 3 assistències i amb 17 crèdits de valoració.