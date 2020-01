El Baxi viatja a Turquia sota mínims per un brot de grip

El Baxi Manresa viatja en una situació límit a Turquia, on defensarà el liderat del Grup A de la Champions League. El conjunt dirigit per Pedro Martínez disputa aquest dimecres a les 18:00 la 11a jornada de la competició continental a la pista del Türk Telekom. La grip ha afectat la plantilla i ha agreujat una situació que ja era complicada per les lesions i el fet de no poder inscriure Cvetkovic.



A banda dels lesionats i el base no inscrit, l'equip s'ha vist afectat per un brot de grip, i alguns jugadors s'han de quedar a casa seva. És el cas de Dulkys, Magarity i Toolson, que no poden viatjar perquè tenen febre i estan a casa amb grip. Entre els que seran a Turquia, també són dubte Kravish, que no ha pogut entrenar, i Mitrovic, també amb un procés gripal. Pedro Martínez s'ha pres el tema d'una forma particular, amb un curiós tuit: «Aquesta temporada se m'ha lesionat fins i tot el gos», assegura (fet que és veritat, ja que ell mateix ha compartit a les xarxes l'evolució de la seva mascota)





Esta temporada se me ha lesionado hasta el perro — Pedro Martínez (@pedroma2014) January 14, 2020

Per la seva banda, l'equip turc està empatat a victòries amb el Baxi, i és un dels favorits no només del Grup A, sinó també de la competició. Disposa d'un important pressupost i bons jugadors com ara Hunter, Campbell o Wiltjer, amb passat a l' Unicaja . Destaca el gegant, de 2,18m.Abans de marxar cap a Turquia, parlaven Pere Tomàs i Luke Nelson. L'aler de Llucmajor deia que «intentarem fer el possible i treure el partit tot i la situació de l'equip; són físics i tenen talent, cal que no ens posem pressió i pensem en nosaltres». Al mateix temps, l'anglés deia que «hem demostrat que amb jugadors entrant i sortint, i amb baixes, n'hi ha hagut d'altres que han fet un pas endavant; la lluita per les primeres posicions serà divertida».