El Baxi Manresa comptarà amb només 7 jugadors a Turquia

El més difícil encara. Si el Baxi Manresa encara no en tenia prou amb les lesions que arrossega a l'equip i l'absència a la Champions de Cvetkovic per haver esgotat els canvis, un brot de grip ha deixat en quadre l'equip de Pedro Martínez.



Aquest dimarts, el club bagenc va anunciar que només 9 jugadors viatjarien a Turquia per disputar el partit contra el Türk Telekom... I finalment només seran 7. Kravish i Mitrovic, que van viatjar però estaven afectats per la grip, se sumen a Toolson, Magarity i Dulkys com a baixes per aquest motiu. Així, els únics homes dels quals disposarà el tècnic són el vinculat Òrrit, Nelson, Vaulet, Jou, Báez, Tomàs i Sakho.





?? Kravish i Mitrovic, OUT

?? Anem a jugar amb 7?



????? David Òrrit

????? Luke Nelson

????? Guillem Jou

????? Pere Tomàs

????? Eulis Báez

????? Jordan Sakho

????? Juampi Vaulet



?? @BasketballCL @TurkTelekom_SK ?? BAXI #Manresa

? 18:00 ?? Ankara Arena

?? @DAZN_ES i @esport3 https://t.co/xM53xT7o2o — BAXI Manresa (@BasquetManresa) January 15, 2020