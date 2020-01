La grip s'afegeix a les plagues del Baxi

Tyrion és el gosset de Pedro Martínez. Bé, no ens ha quedat clar encara si és seu o de la seva filla, la Clàudia. El 3 de gener passat, el tècnic va revelar a Twitter que l'animal tenia una parvovirosi, una afecció que suposa un 40% de mortalitat en els animals de poca edat. Pocs dies més tard, va revelar que Tyrion, que té el nom del nan de Joc de trons, havia vençut en la batalla contra el Rei de la Nit i que estava curat. Ahir, Martínez va escriure una altra piulada: «Aquesta temporada se m'ha lesionat fins i tot el gos». I no li falta raó. Però aquest cop no per mals físics, sinó per malaltia.

A un Baxi Manresa crucificat per les lesions durant la temporada, aquesta setmana s'hi ha afegit la grip. Tres jugadors, Ryan Toolson, que a més està lesionat del peu esquerre, Will Magarity i Deividas Dulkys, no van poder viatjar a Ankara, on avui l'equip defensa el lideratge del grup A de la Lliga de Campions. Sí que van emprendre el trajecte Luka Mitrovic i David Kravish, tot i que amb febre. A més, segueixen de baixa Dani Pérez i Frankie Ferrari i tampoc no pot actuar Aleks Cvetkovic, no inscrit a la competició europea.

Així, només nou jugadors, entre ells el santpedorenc David Òrrit, podran vestir-se de curt avui per a una missió gairebé impossible. Fent un joc de paraules podríem dir que a Ankara podria jugar el mateix Martínez. O Tyrion.

Des del punt de vista esportiu, el Türk Telekom, l'adversari d'avui del Baxi, té tota la plantilla a punt. Amb el factor pista afegit a la profunditat i qualitat de la plantilla, el conjunt de Burak Goren, que ja va plantar molta cara al Congost, és favorit per vèncer, malgrat que a la competició domèstica està molt per sota de les seves aspiracions a l'inici de l'any.



Poca regularitat

Els otomans són novens a la lliga, amb set triomfs i nou desfetes. A la competició continental van ser derrotats pel Dinamo Sàsser abans de festes i van perdre l'oportunitat d'escapar-se a la classificació, però la setmana passada van guanyar amb facilitat el Lietkabelis. Avui es disputa l'altre partit del grup, en què el Sàsser ho ha de tenir fàcil per vèncer el Torun a casa, amb la qual cosa el guanyador d'avui a Turquia pot compartir lideratge amb els sards.

A la lliga, les coses no van tan bé. El Türk Telekom va perdre per 93-71 a la pista del Galatasaray dissabte mateix i no sol tenir opcions contra rivals que el superen a la classificació.

Tot i la situació precària de l'equip, el britànic Luke Nelson manifestava a la prèvia que «hem demostrat que amb jugadors entrant i sortint, i amb baixes, n'hi ha hagut d'altres que han fet un pas endavant; la lluita per les primeres posicions serà divertida». I Pere Tomàs afirmava que ««intentarem fer el possible tot i la situació de l'equip; són físics i tenen talent. Cal que no ens posem pressió i pensem en nosaltres»