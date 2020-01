Türk Telekom - Baxi Manresa: segueix el partit, quart a quart

A un Baxi Manresa crucificat per les lesions durant la temporada, aquesta setmana s'hi ha afegit la grip. Tres jugadors, Ryan Toolson, que a més està lesionat del peu esquerre, Will Magarity i Deividas Dulkys, no van poder viatjar a Ankara, on avui l'equip defensa el lideratge del grup A de la Lliga de Campions. Sí que van emprendre el trajecte Luka Mitrovic i David Kravish, tot i que amb febre, i finalment tampoc podran jugar. A més, segueixen de baixa Dani Pérez i Frankie Ferrari i tampoc no pot actuar Aleks Cvetkovic, no inscrit a la competició europea.

Així, només set jugadors, entre ells el santpedorenc David Òrrit, podran vestir-se de curt avui per a una missió gairebé impossible. Fent un joc de paraules podríem dir que a Ankara podria jugar el mateix Martínez. O Tyrion.

Des del punt de vista esportiu, el Türk Telekom, l'adversari d'avui del Baxi, té tota la plantilla a punt. Amb el factor pista afegit a la profunditat i qualitat de la plantilla, el conjunt de Burak Goren, que ja va plantar molta cara al Congost, és favorit per vèncer, malgrat que a la competició domèstica està molt per sota de les seves aspiracions a l'inici de l'any.