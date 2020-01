Türk Telekom - Baxi Manresa: segueix el partit, quart a quart

El Baxi Manresa, amb només set jugadors en condicions, visita la pista del Türk Telekom en un duel de líders del grup A.



A davant per començar (22-23, final del primer quart)

Amb Vaulet i Òrrit com a únics recanvis, el Baxi ha iniciat el partit amb un ritme necessàriament lent que l'ha beneficiat. Nelson, amb un triple, i Pere Tomàs, amb un 3+1, ha situat un 6-9 per als catalans. Però el Türk Telekom, poc pressionat, tenia bones posicions de tir exterior i entre Wiltjer i Baygül han posat el 13-9. Però Pere Tomàs estava llançat i ha anotat dos llançaments de tres punts més per posar l'empat a 15. Òrrit ha entrat a la pista, abans ho havia fet Vaulet, després que Pere Tomàs cometés la primera falta de l'equip. Turen i Johnson, aquest robant una pilota, han posat el 19-15 quan el cansament ja començava a afectar el Baxi. Una tècnica a Johnson ha ajudat l'equip a no despenjar-se. A més, Nelson ha clavat un triple (22-21). A més, un robatori de Vaulet ha suposat el 22-23 al final.



Domini del ritme i fugida (41-50, final del segon quart)

El segon quart s'ha iniciat amb la mateixa dinàmica. Els turcs no semblava que poguessin canviar el ritme al partit i el Baxi seguia molt encertat en el llançament exterior. Un triple de Nelson, després un bàsquet de tres punts de Jou i una bomba d'Òrrit han fet possible que el Baxi s'escapés amb la màxima diferència en el marcador de sis punts (30-36). Increïblement, els locals i el públic es posaven nerviosos i Hunter veia com li indicaven una tècnica a 5 minuts per al final. El Baxi ja feia faltes per cansament, però el quart triple de Pere Tomàs ha posat la màxima diferència (33-40) ampliada a deu per Vaulet i una contra de Nelson (34-44) a poc més de dos minuts per al final. El Türk ha amenaçat amb un acostament (39-44), però el cinquè triple de Pere Tomàs ha donat onze punts (39-50), reduïts per Johnson (41-50).