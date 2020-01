La diferència d'encert de les dues meitats marca el partit

Derrota del Baxi a Turquia en un duel amb molta anotació visitant a la primera meitat i més problemes a la segona.



A davant per començar (22-23)

Amb Vaulet i Òrrit com a únics recanvis, el Baxi va iniciar el partit amb un ritme necessàriament lent que el va beneficiar. Nelson, amb un triple, i Pere Tomàs, amb un 3+1, van situar un 6-9 per als catalans. Però el Türk Telekom, poc pressionat, tenia bones posicions de tir exterior i entre Wiltjer i Baygül van posar el 13-9. Però Pere Tomàs estava llançat i va anotar dos llançaments de tres punts més per posar l'empat a 15. Òrrit va entrar a la pista. Abans ho havia fet Vaulet, després que Pere Tomàs cometés la primera falta de l'equip. Turen i Johnson, aquest robant una pilota, van establir el 19-15. Una tècnica a Johnson va ajudar l'equip a no despenjar-se. A més, Nelson va clavar un triple (22-21) i un robatori de Vaulet va suposar el 22-23.



Domini del ritme (41-50)

El segon quart es va iniciar amb la mateixa dinàmica. Els turcs no semblava que poguessin canviar el ritme del partit i el Baxi seguia molt encertat en el llançament exterior. Un triple de Nelson, després un bàsquet de tres punts de Jou i una bomba d'Òrrit van fer possible que el Baxi s'escapés amb la màxima diferència en el marcador de sis punts (30-36). Increïblement, els locals i el públic es posaven nerviosos i Hunter veia com li indicaven una tècnica a 5 minuts per al final. El Baxi ja feia faltes per cansament, però el quart triple de Pere Tomàs va posar la màxima diferència (33-40), ampliada a deu per Vaulet i una contra de Nelson (34-44) a poc més de dos minuts per al final. El Türk va amenaçar amb un acostament (39-44), però el cinquè triple de Pere Tomàs va donar onze punts (39-50), reduïts per Johnson (41-50).



Forat negre en atac (65-59)

Com no podia ser d'una altra manera, el conjunt otomà va iniciar el tercer parcial pressionant i amb l'encert de Wiltjer, Campbell i Johnson per posar el 48-53. L'atac manresà ja no era tan fluid, tot i els punts primerencs de Báez i Sakho hi havia dificultats en l'anotació. Campbell va posar el 50-53 i Baygül, traient una falta a Òrrit, va acostar fins al 52-53. Ara els locals corrien més. A sobre, una discutible antiesportiva a Nelson va fer empatar els turcs (53-53). Pedro Martínez va introduir una zona 2-3 que va fer dubtar el Türk primer, però que va trencar Baygül per posar el 59-57. Els darrers minuts van ser molt complicats i Johnson va impulsar els seus al 65-59.



S'escapa l'average (78-72)

L'últim període va començar amb grans problemes ofensius de tots dos equips i un parcial de 4-3 en els cinc primers minuts, la qual cosa mantenia amb opcions el Baxi (69-62). Un contraatac entre Báez i Vaulet va fer demanar temps mort a l'irascible tècnic local (69-64, a 4.37). El Baxi va reduir més la distància, però un 2+1 de Campbell va tornar a disparar el resultat (71-64) i dos contraatacs seguits de Wiltjer ja van ser el principi de la fi (75-64). Un 3+1 de Pere Tomàs (el seu tercer i setè triple) van donar esperança (75-68) i un 2+1 i una esmaixada de Sakho van establir un impensable 75-72. Però un triple de Wiltjer va capgirar un average de cinc punts que no van poder recuperar els llançaments de Nelson, ni de Vaulet.