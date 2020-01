«El normal era perdre de vint o trenta i no ha passat per la nostra mentalitat»

Amb el rictus habitual, tant si guanya com si perd, a Pedro Martínez no va semblar que li sabés gaire greu la derrota, sobretot per com s'havia produït. Després del duel, va explicar en roda de premsa que «ha estat un partit dur per a nosaltres pels problemes que hem tingut amb la grip i les lesions. Però hem d'estar contents de com hem competit en aquesta situació de dificultat i hem tingut una gran mentalitat». «si penses en el partit, el normal és perdre de més de vint o trenta punts, però gràcies a la nostra mentalitat hem estat dins del partit fins al final. Ara hem d'intentar recuperar jugadors i pensar en el partit següent», el de diumenge a Bilbao.

D'altra banda, Eulis Báez també va destacar la feina de l'equip, sobretot en una primera part plena d'encert, i va lamentar que «en el tram final ells hagin recuperat la seva millor versió i això els hagi conduït al triomf».

El tècnic otomà, Burak Gören, va recordar que «teníem un partit per lluitar per la primera posició i ens hem classificat per a la pròxima ronda. És important per a nosaltres perquè vam perdre de 5 a Manresa. Ha estat una sorpresa l'equip que han presentat, després de guanyar els darrers partits i també que hagin anotat 9 triples a la primera part i ens hagin complicat la vida». En el tram final, «per sort, els jugadors han fet cas de les meves ordres i els ho vull agrair».