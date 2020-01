Dani Pérez ja està a punt per jugar i el Baxi recupera els engripats per al partit de Bilbao

El Baxi Manresa obre aquest diumenge, a la pista del RETAbet Bilbao (17 hores, Movistar Deportes-canal 53), la segona volta de la lliga ACB i ho farà amb la bona notícia de la tornada a l'equip de Dani Pérez. En la roda de premsa avantmax, l'entrenador Pedro Martínez ha confirmat que el base ja està disponible, una setmana abans del previst després de la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerre que es va fer en el partit davant del Betis, a Sevilla.

A més, el Baxi viatja amb tots els altres jugadors (Dulkys, Magarity, Kravish, Mitrovic) que durant la setmana han estat afectats per la grip i que van fer que el conjunt manresà jugués amb només set jugadors a la pista del Türk Telekom on, de tota manera, va plantar ara fins el final perdent de només set punts (79-72). El que no es desplaça a Bilbao és Ryan Toolson perquè, segons ha comentat l'entrenador, "encara no està bé" de la seva lesió al peu esquerre que ja el va impedir actuar en el partit contra l'Andorra.

D'altra banda, Martínez ha advertit que el britànic Luke Nelson arrossega molèsties en el turmell esquerre on en els darrers anys ha tingut problemes. Aleksandar Cvetkovic, que no juga la Champions, es reincorpora amb normalitat; és un dels que no ha estat afectat per la grip.

Pedro Martínez ha manifestat la seva "admiració per l'esforç que està fent l'equip en aquesta última setmana. Recuperem jugadors però caldrà veure com els ha afectat passar la malaltia. Alguns fins i tot van viatjar amb la intenció de jugar a Turquia, però no ho van poder fer". Cal recordar que Kravish i Mitrovic es van haver de quedar a l'hotel mentre els seus companys disputaven el partit de Champions. Mitrovic era el més afectat en aquesta part final de la setmana però finalment també es desplaça a Bilbao. Preguntat per les grips, l'entrenador va confirmar que la plantilla "no s'havia vacunat".

De cara al partit amb el RETAbet Bilbao, on hi ha el santpedorenc Rafa Martínez, l'entrenador del Baxi ha manifestat que "s'ha classificat per a la Copa del Rei amb tota justícia, amb una gran trajectòria i amb la barbaritat final de guanyar a la pista del Barça. Té Bouteille que està sent el millor ala de la lliga però tota la plantilla aporta molt, amb jugadors experts com Schreiner o Rafa, i uns pivots que són molt importants com Balvin i Lammers". En el matx de la primera volta, el Baxi es va imposar per 101-97 després de dues pròrrogues.

Pedro Martínez recorda que "va ser un partit que els dos equips van tenir guanyat i perdut vàries vegades. Nosaltres hem canviat força la plantilla, però ells són els mateixos". El Bàsquet Manresa porta una ratxa positiva de 5 victòries a la lliga, que és la mateixa del RETAbet Bilbao que ha guanyat 10 dels 17 partits de la primera volta (el Baxi té 8 triomfs),