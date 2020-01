Segueix el RETAbet Bilbao - Baxi Manresa, quart a quart

El Baxi Manresa visita el RETAbet Bilbao (17.00h) amb la bona notícia del retorn del base Dani Pérez, que aportarà el seu joc a la direcció de l'equip, al costat d'Aleks Cvetkovic.

S'enfronten dos equips en bona ratxa a la lliga. Tant el Baxi com el seu amfitrió, el RETAbet Bilbao, han guanyat els 5 darrers partits. Als bascos, que van vèncer a la pista del Barça per 92-94, els ha valgut per classificar-se per a la Copa del Rei, i aquesta tarda ho celebraran amb la seva afició.

Segueix el Bilbao - Baxi, quart a quart



PRIMER QUART: El Manresa comença amb un plantejament molt sòlid en defensa (20-28)



El Baxi Manresa ha començat el primer quart amb més encert en atac i, per moments, amb molta solidesa en defensa. El Bilbao, liderat per Rafa Martínez i Ben Lammers al rebot ofensiu, ha pogut reduir l'avantatge bagenc, però de nou el Baxi s'ha tornat a posat fins a 8 punts de diferència amb un magnífic Dulkys. El màxim avantatge ha estat d'11 punts per part dels bagencs ha estat d'11 punts (17-28).

El santpedorenc Rafa Martínez ha encetat el marcador amb un triple (3-0) i en la següent jugada Cvetkovic ha aconseguit un 2+1 (3-3). L'exjugador del Manresa seguia amb ratxa i ha anotat els 2 punts següents del conjunt basc (5-3). La igualtat ha seguit en els primers minuts, amb el Manresa lleugerament superior en defensa (7-8). El Bilbao ha pecat d'innocent, amb un Emir Sulejmanovic que ha comés 3 faltes en poc més d'un minut (7-12).

El conjunt local no ha trobat solucions en atac i en defensa s'ha mostrat molt tous, provocant que els jugadors bagencs recuperessin fàcilment la pilota i provocant fins i tot una falta antiesportiva de Rousselle (8-16).

SEGON QUART: El Baxi no sap respondre al tifó basc (45-40)

Un quart totalment oposat al primer pel Baxi. Després de començar amb molt nerviosisme, el Bilbao ha superat els problemes que havia patit al prinicipi i ha marxat al descans guanyant amb bones jugades en atac. Al Baxi se li han notat els problemes físics en aquest segon quart.

Gran inici del Bilbao en el segon període, amb dos magnífics taps de Lammers a Kravish. El Baxi ha tingut en els primers minuts tots els dubtes que no havia tingut en el primer quart i el Bilbao també ha començat bastant més agressiu en atac (26-32). El conjunt basc ha aprofitat els mals minuts del Manresa en atac per apropar-se al marcador (33-34). Una esmaixada de Balvin ha posat per davant al Bilbao (35-34). Els bagencs s'han vist perjudicats per un gran parcial de 12-0 a favors dels locals (38-34) que ha trencat Jou als tirs lliures (38-36).