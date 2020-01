Els virus passen factura a Bilbao

Les heroïcitats del Baxi Manresa han superat la capacitat de sorpresa de propis i estranys en la temporada que ha batut el seu rècord de lesions i incidències mèdiques. Guanyar el partit de Bilbao d'ahir, davant d'un RETAbet tan en forma que també sumava 5 victòries seguides (l'última contra el Barça) i que s'ha classificat per jugar la Copa, hauria esgotat tots els qualificatius. El miracle no va poder arribar a Miribilla, que continua sent una pista esquerpa per al Manresa. En les 13 visites a la ciutat basca des que el seu equip va pujar a l'ACB el 2004, sempre s'hi ha perdut, i cal esperar a una nova ocasió per mirar de trencar la malastrugança. Entre els botxins del Baxi hi va haver el santpedorenc Rafa Martínez, autor de 13 punts en una sèrie amb 3 de 4 en triples i que va donar l'estocada final quan el Baxi mirava de remuntar a la desesperada. Diu que li queda poca corda, però queda ben clar que continua sent un jugador determinant, encara que jugui menys minuts que abans.

La victòria, ahir, era per a titans ja abans de començar a jugar. I també ho va ser el partit, tot i l'excel·lent començament del Baxi. Primer de tot, perquè al matí es va anunciar que Luke Nelson seria baixa, amb un esquinç al turmell esquerre que els darrers anys li ha donat molts maldecaps, i cal esperar que no se li compliqui. La seva presència li hauria anat de perles a l'entrenador per disposar d'un dotzè jugador a la rotació per competir amb un adversari com el Bilbao, molt físic en totes les posicions, com es va demostrar.

El Manresa va arribar a guanyar de fins a onze punts, i de vuit quan va acabar el primer quart. Però aviat es va topar amb l'encert bilbaí, amb els seus triples, i sobretot amb la clara superioritat sota les cistelles que van evidenciar els seus dos pivots. Balvin i Lammers són molt grans i els manresans no els es van poder aturar. El primer va anar cap a sota amb l'efectivitat màxima (4 cistelles de 4 tirs), i Ben Lammers va destacar molt més pels 7 rebots que va pispar sota l'anella manresana. El Manresa va arribar a perdre de 14 punts.

El Baxi no arribava al partit d'ahir amb unes bones condicions. Cansat per haver jugat amb només 7 jugadors en el partit de Champions a casa del Türk Telekom, pel viatge d'anada i de tornada i, sobretot, per la ressaca de la passa de grip que ha afectat de forma seriosa el vestidor els darrers dies, amb el seu pic dimarts al matí, a poques hores de viatjar cap a Turquia. Es van quedar a Manresa Magarity, Dulkys i Toolson (que encara no està bé del peu lesionat), i David Kravish i Luka Mitrovic no van poder jugar, ja que van passar la tarda a l'hotel. L'equip no s'ha vacunat de la grip, i cal desitjar que l'experiència viscuda faci optar per aplicar aquesta mesura preventiva en les properes temporades. Després de tantes lesions, només faltava passar per aquest repicó.



Dani Pérez, molt necessari

Dels que havien estat engripats, el que va rendir ahir a un nivell més alt va ser el lituà Dulkys, que amb els seus triples va acostar el Manresa a un 79-74 quan faltaven més de sis minuts. Però l'encert i les forces van defallir, i el Bilbao no va perdonar.

Els que sí que es van veure més baixos del que és habitual van ser els altres tres afectats: Kravish, Magarity i Mitrovic, que només va ser en pista tres minuts. Tot plegat va fer que Báez, que juga 20 minuts de mitjana en la competició, n'hagués de jugar 26 ahir. El més positiu del partit va ser el retorn de Dani Pérez, amb nota alta, molt necessari.

El Baxi tindrà poc descans: demà torna a jugar a la Champions amb l'Holon (si guanya serà ja als play-off), i no comptarà amb Cvetkovic, i potser tampoc amb Nelson i Toolson. De cara a diumenge, partit dels macos al Congost, arriba el Madrid.