Baxi Manresa - Unet Holon: Segueix el partit, quart a quart

Sense temps per al relaxament i després de tancar a la pista del RETAbet Bilbao (88-77) la ratxa de 5 victòries seguides a la lliga, avui el Baxi torna al Nou Congost i a la Champions. El rival és el Holon, en un partit que, en cas de victòria, assegura als manresans un dels 4 primers llocs del grup A.

Ryan Toolson no podrà jugar el partit. El club manresà ho ha comunicat a través de les seves xarxes socials, tot i que el periodista Norman López ha penjat a Twitter unes imatges amb Toolson fent sessió de tir. Aquest fet pot significar que la seva tornada és propera, possiblement diumenge, amb la visita del Reial Madrid al Congost, però de moment tornarà a veure el partit des de fora.



PRIMER QUART: Comença millor l'Unet Holon (16-21)

El Manresa ha començat el partit recordant moltíssim l'equip que vam veure diumenge a Bilbao, concedint en una mateixa jugada dos rebots ofensius a favor de l'Unet Holon. Els primers minuts han estat d'intercanvi de cistelles (6-4). El Baxi ha aconseguit anotar cada cistella a la pintura amb pocs segons de possessió.

L'Unet Holon ha anotat el primer triple del partit i ha aconseguit posar-se per davant amb un gran alley-oop (8-11). Tant en defensa com en atac el més participatiu els primers minuts ha estat Vaulet, amb dos rebots ofensius.

Un parcial de 4-0 ha posat per davant de nou un Baxi liderats per l'ala argentí (12-11), però un altre parcial igual dels visitants els ha tornat a posar per davant (12-15). El partit està igualat, però l'Unet Holon és lleugerament superior al marcador.