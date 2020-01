L'equip israelià ha rellevat amb el dominicà Ángel Delgado el despatxat Latavious Williams

En la derrota manresana per tan sols dos punts a Holon, els dos homes més destacats de l'equip israelià van ser l'escorta americà Marcus Foster, autor de 23 punts i que tornarà a ser l'amenaça més gran aquesta nit, i un jugador molt conegut a l'ACB, el pivot Latavious Williams (16 punts i 12 rebots). En tot cas, Williams ja no és dins de la plantilla i, pocs dies després del 90-88 al qual va contribuir, va ser despatxat pel club. La seva plaça ha estat coberta per un altre pivot, el dominicà Ángel Delgado, de 25 anys i 2,08. El compatriota d'Eulis Báez ha arribat del bàsquet xinès i es va formar esportivament a la prestigiosa Universitat de Seton Hall. Està tenint unes actuacions prou bones i comparteix posició de pivot amb Joe Alexander.

No és l'únic canvi del Holon, ja que el desembre va prescindir de l'entrenador, Sharon Drucke, que ha estat substituït pel tècnic grec Stefanos Dedas (37 anys), que en els dos darrers anys ha estat al conjunt turc del Koleji.

A la lliga israeliana, el Holon és quart i va vèncer dissabte (86-78) l'Al Nahariya, on milita Dominic Waters, exjugador del Manresa. En l'Unet Holon brillen també TJ Cline, Ryan Thompson, Richard Howell i un internacional com Guy Pnini, moltes temporadesa en les files del Maccabi Tel Aviv.