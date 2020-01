L'hora de la veritat del Baxi a Europa

Sense temps per al relaxament i després de tancar a la pista del RETAbet Bilbao (88-77) la ratxa de 5 victòries seguides a la lliga, avui el Baxi torna al Nou Congost i a la Champions. El rival és el Holon, en un partit que, en cas de victòria, assegura als manresans un dels 4 primers llocs del grup A.

S'espera que jugadors com els pivots Kravish, Mitrovic i William Maharity estiguin més recuperats de la passa de grip que ha patit la plantilla. Caldrà veure si podran jugar o no avui Luke Nelson i Ryan Toolson. Tot apunta que un dels dos (o tots dos) serà el descartat però el Baxi no ho farà públic fins avui. S'ha de recordar que Nelson no va jugar a Bilbao per l'esquinç al seu turmell dolent, l'esquerre. Toolson ja fa 15 dies que no és als partits per una lesió al peu esquer-re que el club encara no ha especificat. Aleks Cvetkovic no està inscrit a la Champions i no pot jugar, però aquesta absència quedarà avui compensada amb l'entrada de Dani Pérez, que ja va disputar força minuts en el partit del Manresa a Miribilla amb unes magnífiques xifres de 14 punts i 7 assistències durant 24 minuts en pista, malgrat perdre 6 pilotes.

L'Unet Holon és un adversari ben directe dels manresans, els quals el poden deixar enrere amb un triomf, ja que el marge entre ambdós quedaria en 3 victòries a manca de tan sols 2 jornades en un grup A encapçalat ara pel Türk Telekom i pel Dinamo de Sàsser (8-3), seguits pel Manresa (7-4), l'Oostende (6-5) i el Holon (5-6).

En canvi, una derrota del Baxi li podria complicar la classificació, ja que l'Unet Holon, que el dia 13 de novembre es va imposar en la seva pista als manresans (90-88), tindria a favor el bàsquet average particular. En la Champions, els isarelians venen de jugar 3 partits seguits a casa, amb una derrota amb l'Oostende (58-59) i victòries amb el Torun polonès i un Estrasburg que està amb 4-7 i s'està despenjant.

Els dos darrers partits de l'Unet Holon seran a la pista del Dinamo Sàsser i rebent el Lietkabelis lituà (4-7). En el seu balanç en partits a fora, el Holon ha perdut davant de l'Oostende, del Türk Telekom i del Lietkabelis. Les victòries les ha tret d'Estrasburg (81-86) i de Torun, amb un105-122 similar al 102-121 que hi va aconseguir el Baxi.