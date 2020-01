El miraculós últim quart del Baxi no soluciona el partit

Ho va tenir a tocar, però finalment no va ser possible. El Baxi Manresa va perdre ahir el primer partit a casa a la Champions League contra l'Unet Holon d'Israel.



Comença millor el Holon (16-21)

El Manresa va començar el partit recordant moltíssim l'equip que es va veure diumenge a Bilbao, concedint en una mateixa jugada dos rebots ofensius a favor de l'Unet Holon. Els primers minuts va haver-hi intercanvi de cistelles (6-4). El Baxi va anotar cada cistella a la pintura ràpidament.

L'Unet Holon va anotar el primer triple del partit i va aconseguit posar-se al davant amb un gran alley-oop (8-11). El jugador del Baxi més participatiu els primers minuts va ser Vaulet.

Un parcial de 4-0 va posar al davant de nou un Baxi liderat per l'argentí (12-11), però un altre parcial igual dels visitants va capgirar de nou el marcador (12-15).



Problemes als triples (31-36)

La primera part del Baxi Manresa va ser molt fluixa. Les sensacions que van deixar els bagencs no eren gaire bones, superats en velocitat en defensa i molt desencertats en el tir exterior. Vaulet es va convertir en l'esperança d'un equip amb molts dubtes.

Els israelians van començar el segon període amb solidesa, marxant de set al marcador. El Manresa estava patint de valent a la pintura en defensa i ofensivament l'equip estava espès. L'entrada de Vaulet va tornar a activar el Baxi Manresa (20-25).

Seguien les imprecisions al Nou Congost per part dels bagencs i l'equip va cometre quatre pèrdues consecutives (23-27). El Manresa no aconseguia apropar-se a l'Unet Holon, però els israelians tampoc ho aprofitaven per distanciar-se, tot i el desencert als triples del Baxi (0/10).



El Holon s'escapa (43-57)

Els israelians estaven molt desencertats en els tirs lliures però el Baxi estava molt pitjor en la línia de tres i Vaulet va fallar l'onzè triple, i va provocar el màxim avantatge dels visitants amb un parcial de 0-7 (31-43). El partit se li estava fent molt llarg, al Baxi.

L'avantatge del Holon va augmentar (34-50) i, després de no aconseguir-ho en tota la primera part, el conjunt visitant finalment s'escapava al marcador gràcies a l'encert al triple que no havia tingut el Baxi en cap moment. Només quedaven cinc minuts del quart quan Báez va anotar la primera cistella en jugada del Manresa. Tampoc hi havia manera d'encertar al triple i la mala ratxa augmentava fins eal 0/15 des de la línia de 6,75 metres. El miracle el va aconseguir un Luke Nelson amb molèsties, que va fer el triple al 17è intent.



A punt del miracle (65-67)

El Baxi va sortir a l'últim quart amb agressivitat i ganes de remuntar. Nelson aconseguia el segon triple de l'equip (46-57).

Els bagencs necessitaven Dulkys com a complement final per a la remuntada, però el lituà tenia, a falta de cinc minuts per acabar el partit, un 0/7 en triples. Però l'home miracle era Nelson. Dos triples més del britànic posaven el Baxi a només quatre punts de diferència (61-65). Quedaven tres minuts i hi havia quatre punts de diferència. Dani Pérez va anotar ambdós tirs lliures i l'equip estava a dos (63-65). Foster va tornat a posar el Holon a quatre però Pérez va retallar de nou (65-67). El mateix base va fallar la cistella final que hauria enviat el partit a la pròrroga.