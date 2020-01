El tècnic visitant critica el públic local i s'encara amb el president manresà

Els jugadors i els tècnics de l'Unet Holon van estar-se encarant amb el públic durant tota la segona meitat i això es va notar després de l'enfrontament. A la sala de premsa, el tècnic grec dels israelians, Stefanos Dedas, va criticar l'afició del Baxi, a la qual va qualificar d'«agressiva» amb males maneres. Aquest fet li va suposar la censura del president del Baxi, Josep Sàez, que el va esperar a la porta de la sala de premsa i, a crits, li anava dient, en anglès, que se n'anés a casa. Dedas també s'hi tornava i al final la situació no va passar a més ja que van ser separats per les persones que hi havia allà en aquell moment.

«Ens hem adaptat tard»

En la seva intervenció de després del partit, molt més tranquil·la, Pedro Martínez va lamentar que «ens han fet mal en jugades d'un contra un amb els nostres grans i fins que no hem jugat amb petits i ens hem adaptat al seu joc, no els hem fet errar tirs». Martínez va explicar que «les errades en els tirs de vegades estan condicionades perquè el company en falla i entres en una dinàmica en la qual no entres si anotes els primers tirs. Al final ens ha ajudat Nelson, que ha estat el millor, però alguns jugadors han renunciat a alguns tirs i no es pot jugar així». De tota manera, «no em vull excusar en les lesions i ells han jugat més». Tampoc no va voler entrar a discutir les declaracions de l'entrenador de l'Unet Holon.