Baxi - Reial Madrid: Segueix el partit, quart a quart

Des del play-off semifinal de la lliga del 1998, la que va guanyar el TDK Manresa, que els bagencs no poden guanyar el Madrid al Congost. Els blancs són una bèstia negra que ha vençut cada vegada que ha visitat la pista del seu rival d'avui, algunes vegades amb molta claredat i, en d'altres ocasions, amb una bona dosi de sort. Avui es viu un altre capítol d'aquesta particular història d'intentar l'impossible, que David venci Goliat. Per fer-ho, el Baxi ha d'estar molt bé i tenir afinades totes les peces.